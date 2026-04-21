Rusia va face tot posibilul ca să-i apere pe cetățenii săi din Transnistria, spune Serghei Șoigu, care avertizează R. Moldova: „Să nu încerce, precum Ucraina”

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a declarat marți într-un interviu acordat cotidianului rusesc de mare tiraj Komsomolskaia Pravda că Rusia va lua toate măsurile necesare pentru apărarea cetățenilor săi din Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă din estul Republicii Moldova.

„Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare și va recurge la toate metodele disponibile pentru a-i proteja (pe cetățenii ruși din Transnistria) în conformitate cu Constituția” Federației Ruse, a spus Șoigu, conform Agerpres.

Serghei Șoigu, ex-ministru rus al apărării și ai cărui foști viceminiștri au fost toți închiși pentru corupție, a susținut în interviu că aproximativ 220.000 de cetățeni ruși locuiesc în regiunea transnistreană și că „interesele și siguranța lor sunt în prezent amenințate din cauza acțiunilor nechibzuite și iresponsabile ale Kievului și Chișinăului”.

Șoigu a acuzat autoritățile de la Chișinău, care au obținut sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru importul de gaze, că șantajează regiunea pro-rusă în domeniul energetic.

„Chișinăul (…) permite furnizarea de gaze pe malul stâng însă doar pentru a acoperi nevoile sociale de bază, în rest încearcă să impună un tarif prohibitiv. Acest lucru nu poate fi calificat decât drept șantaj și o încercare de intimidare”, a afirmat el.

Cu toate acestea, autoritățile din Transnistria au fost cele care au refuzat anul trecut ajutorul UE pentru a putea primi gaze rusești, amintește agenția EFE.

„Tiraspolul a respins această propunere. Rusia nu le permite să accepte ajutorul european de teama de a pierde controlul asupra regiunii”, a afirmat la momentul respectiv prim-ministrul moldovean, Dorin Rechan.

Șoigu: „Retorica autorităților din Moldova este tot mai asemănătoare cu cea a autorităților din Ucraina în 2014”

Șoigu a mai susținut marți că retorica autorităților Republicii Moldova cu privire la Transnistria „seamănă din ce în ce mai mult cu declarațiile autorităților ucrainene despre Donbas în 2014”, anul în care Rusia a anexat peninsula Crimeea și a trimis paramilitari pentru a întări mișcarea separatistă din estul Ucrainei, pe care a invadat-o opt ani mai târziu.

Recent, Duma de Stat rusă (camera inferioară a parlamentului federal) a aprobat într-o primă lectură un proiect de lege care autorizează desfășurarea de trupe ale Federației Ruse în străinătate, în cazul în care cetățeni ruși s-ar simți amenințați.

În același timp, Șoigu a avertizat Chișinăul să nu meargă cumva pe mâna Kievului și să încerce să alipească cu forța Transnistria la restul Republicii Moldova.

„Am avertizat în repetate rânduri, la toate nivelurile, că orice încercare de a rezolva problema transnistreană prin forță, precum și dorința de a înlocui forțele de menținere a păcii rusești cu un «contingent occidental», va provoca consecințe negative pentru Republica Moldova și întreaga regiune”, a declarat secretarul Consiliului Securității Rusiei, adăugând că, în acest caz, președinta (Maia) „Sandu și echipa sa vor purta întreaga responsabilitate”.

Șoigu: „Este clar că autoritățile din Republica Moldova încearcă să expulzeze trupele ruse din Transnistria”

Pe 17 aprilie, membrii comandamentului Grupului operativ de trupe ruse din Transnistria (GOTR), care staționează ilegal în estul Republicii Moldova, inclusiv comandantul și șefii statului-major, au fost declarați indezirabili de către Chișinău, potrivit presei moldovene.

Au fost declarați indezirabili comandantul GOTR Dmitri Zelenkov, adjuncții săi Dmitri Opalev, Serghei Mașenko și Serghei Șirșov, precum și șefii statului-major al GOTR Marat Iarulin și Aleksei Bogomolov.

„Este clar că autoritățile R. Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, încearcă să expulzeze trupele ruse din Transnistria. Autoritățile moldovene au privat efectiv conducerea GOTR de dreptul legal de circulație în afara regiunii”, a declarat Șoigu, susținând că acest pas politic arată „intenția fermă a actualei conduceri de la Chișinău de a agrava și mai mult situația”.

Actuala conducere pro-europeană de la Chișinău, inclusiv președinta Maia Sandu, a cerut în repetate rânduri comunității internaționale să exercite presiuni asupra Moscovei pentru ca aceasta să-și retragă trupele din Transnistria și munițiile de la depozitele din Cobasna.