Siberia trebuie să devină centrul unei noi industrializări, iar statul rus trebuie să creeze condiții care să încurajeze oamenii să se mute în estul țării, a declarat Serghei Șoigu, secretar al Consiliului de Securitate și fost ministru al Apărării, citat de RBC și The Moscow Times.

Acesta a adăugat că salariile decente, subvențiile și beneficiile extinse ar trebui să stimuleze fluxul de specialiști în Siberia. „În Imperiul Rus și în timpul erei sovietice, statul a căutat să creeze condiții care să încurajeze cetățenii să se mute voluntar și cu bucurie în Siberia pentru a construi și dezvolta economia națională”, a subliniat el.

Șoigu a spus de asemenea că sistemul de sprijin ar trebui să fie cuprinzător: scutiri de taxe și facilități administrative pentru întreprinderi, precum și stimulente sociale pentru lucrători. „Un specialist vine să lucreze în Siberia și primește un credit ipotecar și un credit auto fără dobândă. După ce locuiește și lucrează timp de zece ani, împrumutul este rambursat automat. Acesta este un mecanism bun de stimulare”, a indicat el.

În același timp, autoritățile pregătesc măsuri pentru combaterea depopulării Siberiei. Conform strategiei actualizate de dezvoltare regională până în 2035, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății au fost însărcinate cu stabilizarea populației Districtului Federal Siberian.

Populația Siberiei a scăzut cu peste 10% de la căderea URSS

Din 1991, populația Siberiei a scăzut cu 12% – doar Orientul Îndepărtat a pierdut mai mult. Districtul găzduiește în prezent 16,48 milioane de oameni (11,29% din populația națională a Rusiei). Aproximativ 287.000 de locuitori activi din punct de vedere economic părăsesc regiunea anual. Declinul demografic din anii 1990 agravează situația: până în 2030, numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani ar putea scădea cu încă 20%.

Anterior, Serghei Karaganov, membru al Consiliului pentru Drepturile Omului, a propus trimiterea de veterani ai războiului împotriva Ucrainei pentru a construi o „nouă Rusie siberiană”, susținând că astfel de colective de muncă s-au format într-un mod similar pe calea ferată transsiberiană.

Șoigu a supervizat personal planificarea invadării Ucrainei, declanșată de Vladimir Putin în februarie 2022, și a fost șeful nominal al forțelor de invazie, înainte ca rolul să fie preluat de generali de carieră după eșecul de a captura rapid țara vecină. Putin l-a înlocuit din fruntea ministerului rus al Apărării în luna mai a anului trecut, numindu-l apoi la conducerea Consiliului de Securitate al Rusiei.

Karaganov a declarat că mulți luptători „vor rămâne acolo” în Siberia și vor deveni siberieni”. El a anunțat totodată că lucrează la un proiect numit „Siberizarea Rusiei” împreună cu oameni de știință, companii și personalități publice.