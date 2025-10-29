Rusia vrea să interzică firmelor să folosească software produs în străinătate, „pentru a le încuraja”

Angajata unei companii din Rusia lucrează pe laptop în timp ce un discurs al președintelui Vladimir Putin este difuzat pe un televizor din fundal, FOTO: Stringer / AFP / Profimedia Images

Deputații ruși vor să oblige companiile private să utilizeze software rusesc, în locul celor străine. Inițiativa este deja discutată în Duma de Stat, un deputat subliniind că înlocuirea importurilor rămâne o „prioritate guvernamentală”, relatează The Moscow Times.

Anunțul a fost făcut la forumul „Legea Digitală” de către Anton Gorelkin, prim-vicepreședintele Comisiei pentru Politica Informațională, Tehnologia Informației și Comunicații din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului de la Moscova.

În prezent, agențiile guvernamentale, corporațiile de stat și companiile de stat din Rusia au interdicție de a utiliza software străin. Entitățile din infrastructura informațională critică sunt de asemenea obligate să treacă la software rusesc până la 1 ianuarie 2028.

În anumite cazuri, comisia guvernamentală pentru dezvoltare digitală ar putea prelungi acest termen până la 1 decembrie 2030. „În viitor, ar putea fi introduse și restricții legislative pentru companiile comerciale, pentru a le încuraja să înlocuiască mai activ importurile. Această problemă este în prezent analizată”, a atras atenția Gorelkin.

The Moscow Times amintește în schimb că dezvoltatorii ruși de software au avertizat anterior cu privire la intenția lor de a crește prețurile produselor și licențelor lor cu 10-40% în 2026, din cauza creșterii poverii fiscale. Ministerul finanțelor de la Moscova a anunțat mai devreme în cursul lunii octombrie că va majora cota de TVA percepută în Rusia de la începutul anului viitor.

Înlocuirea software-ului străin nu a decurs conform planurilor în Rusia

Petr Gorodețki, director de consultanță și analiză la STREAM Consulting, a remarcat că rata ridicată a dobânzii cheie a Băncii Centrale limitează deja capacitatea companiilor de a achiziționa soluții IT interne. El a adăugat că multe companii continuă să utilizeze software străin piratat sau prin importuri „paralele”, care este adesea mai ieftin decât trecerea la echivalente rusești.

În pofida interdicției impuse de guvern, până la sfârșitul anului trecut doar 5 dintre cele 25 mari corporații și companii de stat ale Rusiei au trecut la software local.

Șeful Ministerului Dezvoltării Digitale, Maksut Șadaiev, a dat vina pe lipsa de finanțare. În total, înlocuirea software-ului străin cu alternative autohtone a costat economia rusă anul trecut 1,6 trilioane de ruble (20 de miliarde de dolari), conform estimărilor experților de la Centrul pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt (CMASF), un centru analitic strâns asociat cu guvernul.

Aceștia au remarcat că situația a fost o consecință a adaptării forțate la exodul în masă al furnizorilor străini din cauza invaziei Ucrainei.

Printre companiile care și-au încetat operațiunile în Rusia după începerea războiului s-au numărat mulți giganți IT, inclusiv Microsoft, Oracle, Cisco, IBM, SAP și alții. Președintele Vladimir Putin a emis în martie 2022 un decret care interzicea utilizarea software-ului străin în instalațiile de infrastructură informațională critică, începând cu 2025. Banca Centrală de la Moscova solicită băncilor să treacă la software intern începând cu 2026.