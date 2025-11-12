Rusia vrea să reia negocierile cu Ucraina. Un oficial rus susţine că în Alaska Trump a acceptat condiţiile maximaliste ale Moscovei: „Americanii ne-au dat de înţeles că vor convinge Kievul”

Rusia e gata să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri un oficial al Ministerului rus de Externe, într-un interviu pentru agenţia de ştiri TASS, în care mai susţine că la summitul din Alaksa preşedintele american Donald Trump ar fi acceptat condiţiile teritoriale ale Moscovei pentru a accepta un armistiţiu.

Nu au mai avut loc discuţii faţă în faţă între cele două părţi de la întâlnirea lor din 23 iulie din metropola turcă.

Potrivit News.ro, agenția rusă TASS îl citează pe Aleksei Polișciuk, care a declarat că oficialii turci au solicitat în repetate rânduri reluarea negocierilor de pace. „Echipa rusă este pregătită pentru acest lucru, mingea este în terenul ucrainean”, a spus el.

Ucraina respinge afirmaţiile Kremlinului potrivit cărora ea este de vină pentru blocarea procesului de pace, în contextul în care războiul se apropie de sfârşitul celui de-al patrulea an.

La întâlnirea din 23 iulie, care a durat doar 40 de minute, partea ucraineană a propus o întâlnire în august între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin.

Kremlinul a declarat ulterior că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar numai la Moscova – o condiţie respinsă de Kiev.

Moscova confirmă că nu este dispusă să cedeze. Trump i-ar fi acceptat condițiile teritoriale

Şeful departamentului pentru ţările din CSI din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Aleksei Polișciuk, a vorbit în interviul acordat agenţiei TASS despre perspectivele reluării negocierilor cu Kievul la Istanbul, a subliniat fiabilitatea scutului nuclear al Rusiei pentru aliaţii belaruşi şi a dat asigurări, pe de altă parte, că acordurile de la Alaska dintre Trump şi Putin „nu pun sub semnul întrebării apartenenţa Crimeei, Donbasului şi Novorossiei la Rusia”, ceea ce înseamnă că Moscova cere mai mult teritoriu decât controlează în prezent ca o condiţie pentru a-şi înceta agresiunea în ţara vecină.

Polișciuk susţine că la summitul Trump-Putin din 15 august din Alaska s-a ajuns la un „compromis pentru algoritmul de soluţionare a crizei din Ucraina”, bazat pe condiţiile formulate de liderul rus Vladimir Putin încă din iunie 2024. Acest compromis, susţine Polisciuk, a ţinut cont de propunerile pe care le-a transmis părţii ruse, cu nouă zile înainte de summit, reprezentantul special al preşedintelui SUA, Steve Witkoff. „Americanii ne-au dat de înţeles că vor convinge Kievul să renunţe la poziţiile maximaliste şi să accepte un algoritm de compromis. A apărut speranţa că s-a reuşit trecerea la etapa de soluţionare politico-diplomatică”, a declarat oficialul rus, care apoi a dat vina pe Ucraina şi Europa pentru eşec.

„Din câte se pare, americanii au întâmpinat dificultăţi în a convinge Kievul, iar Londra şi Bruxelles-ul au început să încerce să convingă Washingtonul să renunţe la diplomaţie în favoarea unei soluţii militare a conflictului. În acest moment, aşteptăm confirmarea din partea americanilor a angajamentului lor faţă de acordurile din Alaska”, a afirmat oficialul din MAE rus.

„Doresc să subliniez că, având în vedere caracterul lor de compromis, nimeni nu pune la îndoială apartenenţa la Rusia pentru Crimeea, Donbas şi Novorossia, ale căror populaţii s-au pronunţat în favoarea reunificării cu Rusia în cadrul referendumurilor din 2014 şi 2022. Opţiunea lor este imperativă pentru toţi”, a punctat oficialul rus.

„De asemenea, este important să ne amintim că problema teritorială face parte din pachetul de soluţionare. Am spus de multe ori că pentru noi nu teritoriile sunt importante, ci oamenii. Este necesar să se elimine cauzele primare ale conflictului, readucând Ucraina la originea statalităţii sale de la începutul anilor 1990. Şi anume, să se obţină încetarea discriminării şi restabilirea drepturilor omului în Ucraina, în primul rând ale cetăţenilor ruşi şi ale vorbitorilor de limbă rusă, renunţarea la neonazism, revenirea la statutul neutru, nealiniat şi fără arme nucleare”, a adăugat Aleksei Polișciuk enumerând condiţiile maximaliste puse de Putin pentru încetarea războiului.

În prezent, Rusia controlează 19% din teritoriul Ucrainei. Crimeea a fost anexată unilateral în 2014, iar după declanşarea invaziei la scară largă, în februarie 2022, Moscova a declarat regiunile ucrainene Doneţk, Luhansk, Herson şi Zaporojie drept teritorii ruse, însă nu le controlează în totalitate.