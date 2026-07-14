Rușii au bombardat Kievul cu un nou „baraj” de rachete balistice. Surpriză în privința ratei de interceptare

Forțele ruse au lansat un nou „baraj” de drone și rachete balistice asupra Kievului, marți dimineață, acesta fiind al cincilea atac de acest fel asupra capitalei ucrainene doar în luna iulie, pe fondul intensificării bombardamentelor aeriene ale Moscovei împotriva Ucrainei, scrie Reuters.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că atacurile au avariat 16 obiective din capitală, printre care o școală și o clădire de birouri, în timp ce autoritățile locale au semnalat mai multe incendii în întregul oraș.

Rusia a vizat, de asemenea, infrastructura critică din centrul și sudul Ucrainei, a spus Zelenski, adăugând că atacurile au rănit șapte persoane în regiunea Harkov din estul Ucrainei și trei în regiunea Cernihiv din nord.

„Noaptea trecută, rușii au lansat 135 de drone și 10 rachete de diferite tipuri, majoritatea balistice, împotriva orașelor și comunităților noastre”, a afirmat Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Trebuie exercitată o presiune mai mare asupra Rusiei”, a spus el, îndemnând aliații europeni să adopte săptămâna aceasta cel mai recent pachet de sancțiuni.

Last night, the Russians launched 135 drones and 10 missiles of various types, most of them ballistic, against our cities and communities. Seven people were injured in the Kharkiv region, including a child. Ordinary residential buildings, a gas station, and railway infrastructure… pic.twitter.com/bW1BifYW0K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2026

În această vară, Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei, bombardând orașele și infrastructura energetică a țării aproape în fiecare noapte, în timp ce Kievul rămâne fără muniție de apărare aeriană ca să poată respinge rachetele balistice.

Forțele aeriene ucrainene au transmis că unitățile defensive aeriene au doborât cinci din cele opt rachete balistice lansate de Rusia în timpul nopții – o rată de interceptare mai mare decât în atacurile de la începutul acestei luni – și 108 din cele 135 de drone.

Între timp, Kievul și-a intensificat atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, vizând unități de producție de armament și facilități petroliere, în încercarea de a reduce capacitatea economică a Rusiei de a continua războiul, ajuns acum în al cincilea an.

Autoritățile ruse au raportat un incendiu la rafinăria de petrol Afipsky din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, precum și căderea unor resturi de drone într-o zonă industrială din Salavat, în regiunea Ural din Bașkortostan.

Președintele rus Vladimir Putin a spus săptămâna aceasta că Moscova va răspunde la atacurile ucrainene asupra teritoriului său cu lovituri de represalii care vor fi „de câteva ori mai puternice” și vor crește ca amploare.