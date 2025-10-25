Femei soldat din armata rusă la parada militară din mai 2025 de la Moscova. Foto: Russian Government / Alamy / Profimedia

Un regiment al armatei ruse a început să formeze unități de asalt compuse doar din femei soldat, pe care le folosește în atacurile asupra Pokrosk, a afirmat o mișcare de rezistență ucraineană, citată de Ukrainska Pravda.

Centrul logistic ucrainean Pokroskun are este una din țintele cheie ale forțelor Moscovei din regiunea Donețk.

Potrivit ultimei evaluări a think-tankului american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), trupele ruse continuă să avanseze spre oraș, dar aproape sigur nu controlează nicio poziție în Pokrovsk. ISW spune că cel puțin o misiune de infiltrare rusească a eșuat și că forțele Moscovei par să facă eforturi semnificative pentru a cuceri Pokrovsk în următoarele luni.

ATESH, mișcarea de rezistență ucraineană ce operează în teritoriile ocupate, a spus că sursele sale din Regimentul 506 al armatei ruse au descris „pierderile catastrofale” din rândul forțelor Msocovei.

În caz de asalt nereușit, femeile soldat se schimbă în haine civile

De aceea, comandanții regimentului ar fi început să recruteze femei pentru operațiunile sale de asalt. ATESH afirmă că acest lucru are scopul de a compensa lipsa mercenarilor și a soldaților contractuali.

„De asemenea, femeile soldat sunt folosite și pentru infiltrări. În cazul unui asalt nereușit, li se ordonă să se schimbe în haine civile și să desfășoare activități de recunoaștere și să transmită informații privind mișcările armatei ucrainene”, a scris ATESH pe Telegram.

„Sursele noastre au confirmat că nu există cale de întoarcere pentru ele. Viața lor depinde doar de `mila` comandanților lor, care poate fi câștigată într-un singur mod. Armata rusă și-a pierdut orice reper moral”, a mai afirmat mișcarea de rezistență ucraineană formată în 2022 după începerea invaziei comandate de Vladimir Putin.

”