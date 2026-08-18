Carnagiu după un atac cu rachete de croazieră Banderol al rușilor asupra unei intersecții aglomerate, acuză Zelenski. „Vom riposta cu siguranță”

Un atac cu rachete rusești a ucis marți 10 persoane într-un sat din regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul va riposta, informează Reuters.

Nu a existat nicio precizare imediată din partea Rusiei cu privire la atac, care a rănit, de asemenea, cel puțin 18 persoane, potrivit guvernatorului regional ucrainean.

„În această dimineață, rușii au lansat un atac brutal asupra unei intersecții aglomerate din Pechenihy, regiunea Harkov – o zonă unde se află un oficiu poștal și magazine, înconjurată doar de clădiri rezidențiale”, a afirmat Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Vom riposta cu siguranță la acest atac rusesc”, a adăugat el.

This morning, the Russians launched a brutal attack on a busy intersection in Pechenihy, Kharkiv region – a location with a post office and stores, surrounded only by residential buildings.



As of now, 10 people have been reported killed. My condolences to their families and… pic.twitter.com/AnFmXsSzAS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2026

O înregistrare Reuters din Pechenihy a suprins mai multe cadavre acoperite zăcând pe pământ, mașini arse și clădiri avariate.

Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei pe parcursul acestei veri, încercând să profite de lipsa acută de rachete de interceptare a vecinului său mai mic ca să doboare rachetele balistice și hipersonice.

Organizația Națiunilor Unite a transmis săptămâna trecută că numărul victimelor civile din războiul din Ucraina a crescut cu aproape o treime în luna iulie, comparativ cu luna precedentă.

Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a precizat, pe X, că strânge informații despre atacul din Pechenihy și impactul acestuia asupra civililor.

Și Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Rusiei, vizând facilitățile petroliere și infrastructura logistică pentru a încerca să submineze capacitatea Moscovei de a duce războiul. Marți, primarul Moscovei a afirmat că Ucraina a lansat 620 de drone asupra capitalei ruse și a zonelor înconjurătoare, în cadrul unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene ale Kievului asupra regiunii.

Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat civilii în atacurile lor.

Putin continues to drag out the war instead of accepting Ukraine’s realistic ceasefire proposals and ending the bloodshed.



A Russian strike on the village of Pechenihy in the Kharkiv region killed at least 10 people. Ten residential houses were damaged, along with a cafe, a post… pic.twitter.com/3wQS6lQa01 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 18, 2026

Atacul asupra satului Pechenihy a rănit cel puțin 18 persoane și a avariat 10 clădiri private, o cafenea, un oficiu poștal, cinci magazine și 15 mașini, a susținut guvernatorul regiunii înconjurătoare, Oleg Sinegubov, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Conform informațiilor preliminare, Rusia a folosit două mici rachete de croazieră de tip „Banderol” în cadrul atacului, a precizat biroul Procurorului General al Ucrainei.

Meanwhile, Russia struck Pechenihy in the Kharkiv region this morning: 10 people were killed and 17 were injured. The attack damaged 10 private houses, a cafe, a post office, a store, and at least 7 cars. pic.twitter.com/GuLccWeTKs — WarTranslated (@wartranslated) August 18, 2026

Un oficial local a declarat postului public de televiziune Suspilne că atacurile au lovit partea centrală a satului, unde se află cafeneaua, oficiul poștal și magazinele.