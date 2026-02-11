Sari direct la conținut
Rușii au trimis rachete hipersonice Kinjal în plină zi asupra unui oraș din apropierea graniței cu Polonia

Rachetă Kinjal. FOTO: Russian MoD / WillWest News / Profimedia

Apărarea antiaeriană ucraineană a distrus miercuri două rachete hipersonice Kinjal, lansate de forțele ruse într-un atac în plină zi asupra orașului Liov, situat în extremitatea vestică a Ucrainei și aproape de granița cu Polonia, a anunțat primarului orașului, Andrii Sadovi, conform agenției de presă EFE.

„Sistemele de apărare antiaeriană le-au distrus. A fost o muncă titanică”, a scris primarul pe contul său de Telegram, explicând că atacul rusesc cu rachete hipersonice a avut loc în jurul orei locale 14:40 (12:40 GMT).

Sadovi a precizatcă, potrivit informațiilor preliminare, atacul nu a provocat pagube materiale și nici victime.

Publicația ucraineană Telegraph.ua relatase anterior că, de fapt, au fost lansate trei rachete Kinjal, dintre care una a survolat zona de excludere din jurul centralei nucleare de la Cernobîl, fără să precizeze direcția ulterioară a acesteia.

Rachetele hipersonice Kinjal sunt unele dintre cele mai sofisticate arme din arsenalul Rusiei. Ucraina a demonstrat că este capabilă să intercepteze rachetele Kinjal cu sisteme antiaeriene Patriot de fabricație americană, notează Agerpres.

Cu toate acestea, ucrainenii nu au suficiente sisteme Patriot pentru a acoperi întregul lor teritoriu, așa că uneori rachetele Kinjal ajung să-și lovească țintele.

Penultimul atac cu rachete asupra regiunii Liov datează de sâmbătă, 7 februarie, când a fost vizată centrala termoelectrică Dobrotvir.

În acea zi, atacul masiv al rușilor a vizat în principal substații și linii electrice.

