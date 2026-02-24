Rușii de la Lukoil au notificat România că nu mai pot opera în Marea Neagră, declarând situație de forță majoră. Speța a ajuns în instanța de judecată
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiara olandeză a gigantului petrolier rus omonim drastic sancționat de SUA, care deține aproape 88% din concesiunea offshore de explorare de gaze naturale Trident din Marea Neagră românească, fiind și operator al acesteia, a notificat oficial statul român că a survenit o situație de forță majoră care îi face imposibilă continuarea operațiunilor, relevă date analizate de Profit.ro.
