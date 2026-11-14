Rusia vrea retragerea concretă a sprijinului și solidarității Franței, Angliei și NATO pentru Europa de Est și vrea să gândim pacea nu ca pe o împăcare, ci ca pe „un amestec de pândă și suspiciune”, afirmă Sever Voinescu, redactor-șef al revistei Dilema și fost diplomat și parlamentar.

Rusia a pus pe masa negocierilor cu SUA un document informal, obținut de New York Times, care vizează direct securitatea întregii Europe. Documentul a fost pregătit după ce emisarii americani i-au cerut Moscovei să prezinte propria viziune pentru un nou acord european de securitate.

„Putin vrea o pace rusească peste toată Europa”, avertizează Sever Voinescu, într-o postare pe LinkedIn în care comentează articolul publicației americane, pe care îl descrie drept „tulburător”.

Sever Voinescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

„O încordare permanentă”

Fostul diplomat explică diferența dintre cum văd europenii pacea și ce propune Rusia:

„Rușii ne forțează să gândim pacea altfel decât am vrea. În imaginația creștină, europeană, pacea e un atribut paradisiac. Aduce liniște sufletească și îi face pe toți să se simtă în siguranță”, scrie Sever Voinescu.

„Rușii ne forțează de câteva sute de ani să gândim pacea ca pe o situație încordată în care doi-trei puternici și-au împărțit lumea, fiecare face ce vrea în partea lui și nu se atacă, deși se mai lovesc între ei, când prind momentul. O încordare permanentă. Un amestec de pândă și suspiciune este spiritul proiectului rusesc de pace”, adaugă el.

Ce cereri conține documentul rusesc

Redactorul-șef al revistei Dilema redă în mesajul său și ceea ce el numește „pasajul esențial” din articolul NYT, în care sunt descrise cererile Kremlinului.

Publicația americană scrie că Vladimir Putin și-a înăsprit unele poziții față de 2021, când Rusia cerea doar ca NATO să renunțe la acordurile de „partajare nucleară” cu aliații europeni ai SUA:

„Acum, după cum arată documentul, Rusia dorește, de asemenea, ca Franța și Marea Britanie să excludă posibilitatea de a-și folosi armele nucleare pentru a proteja alte țări europene, un concept care a fost intens dezbătut în Europa în ultimul an, în parte din cauza îngrijorărilor legate de disponibilitatea domnului Trump de a veni în ajutorul NATO”.

Potrivit New York Times, documentul urmărește, de asemenea, să blocheze ajutorul acordat Ucrainei, prevăzând încetarea „furnizării oricărui tip de arme, echipamente și produse militare occidentale către Ucraina”.

În același timp, Rusia ar aproba aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană numai dacă aceasta nu participă la politica comună de apărare a blocului comunitar, mai arată publicația americană.

O altă cerere majoră vizează direct flancul estic al Alianței, reflectând pretențiile Moscovei din 2021, formulate înaintea invaziei.

„Rusia dorește ca NATO să-și retragă trupele și bazele la granițele alianței din 1997, înainte ca aceasta să înceapă extinderea în Europa Centrală și de Est — o măsură care ar slăbi capacitatea de apărare a celor mai vulnerabili membri ai alianței, precum Polonia și țările baltice din fosta Uniune Sovietică: Estonia, Letonia și Lituania”, mai notează publicația americană.