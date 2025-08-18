Rușii pregătesc pe front „o lovitură puternică”, spune generalul Sîrskîi. Unde adună trupe pentru a sparge defensiva ucraineană

Această fotografie distribuită, realizată și publicată de Serviciul de presă al președinției ucrainene, pe 4 octombrie 2024, îl arată pe comandantul-șef al forțelor armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrskîi, vizitând Brigada 82 de asalt aerian, într-o locație nedezvăluită din regiunea Sumî, în contextul invaziei ruse din Ucraina. Sursa: Handout / AFP / Profimedia

Rusia își redistribuie trupele în Zaporojie pentru a lansa o nouă ofensivă în regiunea sud-estică, parțial ocupată, a Ucrainei, a afirmat șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, într-un interviu acordat RBC-Ucraina și publicat luni, 18 august.

„Scopul este să străpugă apărarea noastră și să avanseze adânc în teritoriul nostru. Scopul lor, desigur, este ocuparea întregii regiuni” Zaporojie, a spus Sîrskîi.

Armata rusă ocupă în prezent aproximativ 70% din regiunea Zaporojie, dar capitala regională, orașul Zaporojie, rămâne sub control ucrainean, notează The Kyiv Independent.

„În prezent, operațiunile de intensitate redusă continuă acolo (în regiunea Zaporojie, n.r.). Cu toate acestea, în urmărirea obiectivelor și instrucțiunilor (președintelui rus Vladimir) Putin, ocupanții încearcă, de asemenea, să dea o lovitură puternică, care a fost inițial planificată acum un an”, a mai susținut generalul Sîrskîi.

Conform șefului armatei ucrainene, situația pe linia frontului este dificilă, forțele ruse concentrându-se pe zona din apropierea orașului Pokrovsk, din regiunea Donețk, și în regiunea Zaporojie. Alte părți prioritare pentru Rusia ar putea fi zona din apropierea orașului Novopavlivka, în regiunea Dnipropetrovsk, și în jurul Lîmanului, oraș din regiunea Donețk.

Regiunea Zaporojie, aflată în sud-estul Ucrainei, se învecinează cu regiunea Dnipropetrovsk la nord, regiunea Donețk la est și regiunea Herson la sud. Aici se află și centrala nucleară Zaporojie, ocupată de forțele ruse, cea mai mare centrală nucleară din Europa.

Trupele ruse ocupă, de asemenea, părți din regiunile Donețk, Luhansk și Herson, teritorii pe care Moscova le-a anexat în 2022 în urma unor referendumuri denunțate de comunitatea internațională drept false.

Putin a cerut anterior retragerea forțelor ucrainene din părțile controlate de Kiev din regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie și interzicerea aderării la NATO drept condiții prealabile pentru negocierile de pace. Cel mai recent, conform informațiilor apărute după summitul din Alaska, cererile s-ar fi redus la regiunile Donețk și Luhansk.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din sudul Ucrainei, Vladislav Voloșin, a declarat la începutul acestui an că Rusia a intensificat operațiunile de asalt în sectorul de front din Zaporojie, sporind presiunea asupra pozițiilor ucrainene din sud.