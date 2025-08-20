Rușii susțin că i-au salvat viața tatălui comandantului-șef al armatei ucrainene, internat într-un spital din Moscova

Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene (stânga), alături de generalul Kirillo Budanov, șeful serviciului de informații al armatei ucrainene, FOTO: Pool-Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Images

Medicii din Moscova au salvat viața lui Stanislav Sîrski, tatăl comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, care ar fi fost spitalizat cu o boală cerebrală în capitala rusă, scrie Lenta, unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Rusia.

Potrivit informațiilor apărute inițial pe canalele de Telegram rusești, tatăl în vârstă de 86 de ani al ofițerului ucrainean a fost spitalizat în iunie și condiția i s-a agravat ulterior după ce a contractat coronavirusul SARS-CoV-2.

Mass media rusă transmite acum că „pacientul se recuperează deja”.

„După terapie, tatăl lui Sîrski se mișcă într-un scaun cu rotile, dar se simte mai bine. În fiecare zi, specialiștii efectuează sesiuni de reabilitare cu el. Pacientul va fi externat la sfârșitul lunii august, după care el și soția sa vor merge în orașul lor natal, Vladimir”, scrie Lenta.

Generalul Oleksandr Sîrski s-a născut în 1965 în regiunea rusă Vladimir, pe atunci parte a Uniunii Sovietice, într-o familie de militari de etnie rusă.

Cum a ajuns Sîrski să comande armata ucraineană

În 1980, când el avea 15 ani, tatăl său a fost transferat pentru a servi în Forțele Armate Sovietice la Harkiv, în Ucraina, unde actualul comandant-șef al armatei ucrainene și-a continuat studiile. Ulterior a absolvit Școala Superioară de Comandă Militară din Moscova, cea mai prestigioasă academie militară a Uniunii Sovietice.

După dizolvarea URSS, unitatea militară a lui Sîrski a fost transferată sub comandă ucraineană, iar la vârsta de 28 ani el a fost promovat rapid în funcția de comandant de batalion (echivalentă cu gradul de locotenent-colonel).

El a fost numit de președintele Volodimir Zelenski în funcția de comandant-șef al armatei ucrainene în februarie anul trecut, după demiterea lui Valeri Zalujnîi, generalul care a comandat forțele armate în primii ani ai invaziei rusești.

Rudele sale apropiate locuiesc în Rusia. „Nu țin legătura cu el, nici măcar nu știu unde se află. Nu știu nimic despre el”, a declarat fratele său, Oleg, pentru agenția de presă de stat rusă Ria, la câteva ore după ce numirea lui Sîrski a fost făcută publică.

Familia sa a fost folosită în mai multe ocazii în războiul informațional purtat de Moscova împotriva Ucrainei.