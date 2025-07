Rușii trimit militari din 4 armate combinate în țara care sfidează Moscova și se apropie de UE. Ordinul dat, interceptat de spionajul militar ucrainean

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat luni, 7 iulie, ceea ce susține că este un ordin al armatei ruse de a-și intensifica prezența militară într-o bază din Armenia, la două zile după ce un prim avertisment HUR cu privire la o astfel de mișcare a fost negat de Erevan, scrie The Kyiv Independent.

HUR a făcut pentru prima dată această afirmație sâmbătă, 5 iulie, spunând că Rusia își mărește forțele militare la baza din Gyumri pentru a exercita o influență mai mare în Caucazul de Sud și pentru a „destabiliza situația de securitate globală”.

Ministerul de Externe al Armeniei a negat informația spionajului militar ucrainean în aceeași zi.

Într-un comunicat publicat luni în mediul online, HUR a publicat un document despre care susține că este un „ordin al comandantului trupelor din Districtul Militar Sudic al Forțelor Armate Ruse privind «redesfășurări» la baza militară rusă din Armenia”.

„Ordinul enumeră o serie de măsuri pentru „întărirea” urgentă a unităților ruse prin selectarea personalului din rândul militarilor din armatele combinate 8, 18, 49 și 58 ale Districtului Militar Sudic al Forțelor Armate Ruse”, a precizat HUR.

