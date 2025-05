Russia Today susține că unul din jurnaliștii săi a fost reținut pe Aeroportul Otopeni și expulzat din România

Publicația Russia Today (RT), controlată de statul rus, afirmă că unul dintre jurnaliștii săi, Chay Bowes, a fost reținut joi pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București și ulterior expulzat din România.

„Corespondentul nostru, Chay Bowes, a fost expulzat din România și urcat într-un avion cu destinația Istanbul, în afara Uniunii Europene”, a transmis Margarita Simonian, redactora-șefă a Russia Today, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Simonian susține că Bowes a venit în România cu intenția de a relata despre alegerile din acest an și acuză autoritățile române că „transformă țara într-un teren de testare al autoritarismului”.

„Chay este cetățean irlandez, iar o țară membră a UE poate refuza accesul unui alt cetățean european doar în condiții extreme, când acesta reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, securitate sau sănătate. Chay nu a comis nicio infracțiune, în afară de intenția de a relata despre alegerile din România pentru postul nostru. O dată în plus, România se dovedește a fi terenul de testare al autoritarismului pentru Europa viitorului”, a mai scris șefa RT.

