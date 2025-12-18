Rutte spulberă speranțele Ucrainei de aderare la NATO, din cauza unui „element practic” semnalat de unele state membre / Putin, amenințat cu „o reacție devastatoare”

Șeful Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziției unor aliați, dar a afirmat că garanțiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune din partea Rusiei să ducă la un răspuns „devastator”, informează agenția spaniolă de presă EFE.

Într-o conferință de presă organizată joi, la Orzysz, în nordul Poloniei, Rutte a explicat că, așa cum prevede Tratatul Atlanticului de Nord, orice țară din spațiul euroatlantic poate solicita aderarea la NATO și că la summitul din 2024 liderii alianței au convenit că drumul Ucrainei către aderare este „ireversibil”.

Totuși, există și un „element practic”, a recunoscut secretarul general al NATO.

„Câțiva aliați”, printre care Ungaria și Statele Unite, au semnalat că nu își vor da consimțământul, astfel încât, dacă aderarea la NATO nu este posibilă, trebuie găsită o formulă pentru a împiedica o nouă invazie rusă în cazul în care se ajunge la un acord de pace în Ucraina, a menționat Rutte, potrivit Agerpres.

„Reacție devastatoare”

Președintele rus Vladimir „Putin trebuie să știe că dacă va ataca din nou Ucraina după un acord de pace, reacția va fi devastatoare”, a mai afirmat Mark Rutte.

Secretarul general al NATO a schițat, prin urmare, o serie de garanții de securitate în trei „straturi”:

forțele armate ucrainene,

protecția oferită de așa-numita „Coaliție de Voință”, condusă de Franța și Regatul Unit, care ar putea lua forma unei forțe de menținere a păcii

și un element corespunzând SUA, al cărui aspect final face în prezent obiectul dezbaterilor.

Mark Rutte a făcut declarații pentru presă alături de ministrul polonez al apărării, Wladysaw Kosiniak-Kamysz, după ce a vizitat Centrul de Instruire al Forțelor Terestre din Orzysz (nord), unde își are baza Grupul Tactic Multinațional al NATO, cu efective din Polonia, România, Croația, SUA și Regatul Unit.

Polonia anunță ca bateriile sale Patriot sunt complet operaționale

Cu acest prilej, Kosiniak-Kamysz a anunțat că joi cele două baterii de apărare antiaeriană Patriot de care dispune Polonia au atins operaționalitatea deplină, un fapt pe care l-a calificat drept „istoric”.

De asemenea, ministrul polonez al apărării a confirmat sprijinul țării sale pentru Lituania în consolidarea apărării în coridorul Suwalki și a propus posibilitatea desfășurării de manevre militare comune în acest loc considerat un punct strategic pentru NATO.

Anterior, Mark Rutte s-a întâlnit cu președintele polonez Karol Nawrocki, care i-a mulțumit secretarului general al NATO pentru recunoașterea contribuției semnificative a Poloniei la securitatea comună.