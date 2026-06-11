Ryanair, anchetată în Marea Britanie pentru o taxă aplicată părinților care călătoresc cu copiii

Autoritatea britanică de concurență (CMA) a anunțat joi deschiderea unei anchete împotriva companiei aeriene low-cost Ryanair cu privire la taxele percepute părinților pentru a sta lângă copiii lor, pentru a stabili dacă este vorba de „o clauză contractuală abuzivă”, afirmă France Presse.

„Condițiile generale ale Ryanair impun ca cel puțin un părinte să stea lângă copiii cu vârste cuprinse între 2 și 11 ani” prin rezervarea unui „loc de familie” contra cost, în timp ce „pentru toți ceilalți pasageri, rezervarea locului este opțională”, precizează CMA într-un comunicat.

Aceste taxe se ridică, în general, la aproximativ 8 lire (9,27 euro, n.r.) pe călătorie, potrivit autorității de reglementare, care reamintește că această practică este interzisă în Italia, dar „utilizată pe majoritatea rutelor Ryanair cu plecare din Regatul Unit”.

Compania a criticat această anchetă „care induce în eroare”, afirmând că „respectă pe deplin toate legile și reglementările aplicabile” și că nu percepe „niciun cost” pentru până la patru locuri pentru copii într-o rezervare – părinții trebuind să plătească „doar un singur loc rezervat” pentru un adult.

Potrivit CMA, aceasta este totuși singura companie aeriană mare cu plecare din Regatul Unit care impune acest tip de taxe – care, în plus, nu se aplică în mod sistematic: „într-un număr limitat de cazuri, părinții pot sta lângă copiii lor fără costuri suplimentare”.

Autoritatea de reglementare, care va prezenta un raport privind stadiul anchetei sale în termen de șase luni, precizează că, în acest moment, „nu a tras nicio concluzie cu privire la faptul dacă Ryanair a încălcat legea”.

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