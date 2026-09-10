Ryanair contestă versiunea pasagerului grav rănit după spargerea unui geam în timpul zborului: „Nu credem că vreo parte a corpului său a ieșit prin hublou”

Ryanair a declarat că va „contesta” afirmația potrivit căreia brațul și umărul drept al unui pasager au fost aspirate în afara avionului după ce un geam al aeronavei s-a spart în timpul zborului. CEO-ul Michael O’Leary le-a spus joi jurnaliștilor că omul de afaceri sârb a fost aspirat „spre” geam, dar nu a ieșit în afara avionului.

Anchetatorii americani examinează incidentul în urma căruia Ljubisa Karović, în vârstă de 61 de ani, a fost grav rănit. Geamul de lângă el s-a spart în luna iulie, în timpul unui zbor Ryanair din Grecia către Germania. Avocatul lui Karović a declarat că omul de afaceri sârb a fost tras înapoi în avion după ce capul și brațul drept i-au fost aspirate prin geamul spart al unui Boeing 737, în urma depresurizării bruște a aeronavei, potrivit The Guadrian.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a spus că operatorul aerian va „contesta” această versiune. După adunarea generală anuală a companiei, desfășurată joi la Dublin, O’Leary le-a declarat jurnaliștilor că Karović a fost „cu siguranță aspirat spre geam, dar nu a ajuns în afara avionului”.

Ancheta privind incidentul este coordonată de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB), alături de Boeing, producătorul de motoare GE și Ryanair.

„Nu credem că vreo parte a corpului său a ieșit prin geam, dar cu siguranță a fost aspirat, în condiții foarte dramatice, către geam”, a spus O’Leary.

El a spus că pasagerul era „asigurat cu centura de siguranță”.

„Cu siguranță vom contesta, la finalul anchetei, afirmația că el sau vreo parte a corpului său ar fi ajuns în afara geamului”, a adăugat O’Leary.

O’Leary a precizat că „nu încearcă să minimalizeze gravitatea incidentului” și că Ryanair va trebui „să aștepte concluziile raportului NTSB”.

„Pe jumătate în avion, pe jumătate în afara acestuia”

Într-un interviu acordat The Guardian, Karović a spus că este de părere că centura de siguranță l-a ținut în avion în timp ce și-a pierdut cunoștința.

Soția sa, Svetlana, a povestit că un pasager a avut un rol esențial în salvarea lui, în timp ce își privea soțul „pe jumătate în avion, pe jumătate în afara acestuia”.

Ea a spus că pasagerul necunoscut, despre care se crede că era albanez, „a făcut tot ce a putut pentru a-l trage înapoi în avion”, apoi a încercat să astupe geamul, mai întâi cu o geantă, care a fost imediat aspirată, iar apoi cu o valiză, care a rămas pe loc.