Soția pasagerului aspirat parțial dintr-un avion Ryanair în zbor a povestit cum s-a întâmplat totul: „L-am apucat de picioare”

Femeia care și-a prins soțul de picioare în timp ce acesta era pe punctul de a fi aspirat cu capul înainte prin geamul unei ferestre din cabina avionului Ryanair care a rămas fără un hublou după ce a decolat vineri din Grecia a explicat cum a reușit să îl salveze și ce i-a trecut prin minte în momentele dramatice, relatează BBC.

Svetlana Grković, care era la bordul avionului ce decolase din Salonic cu destinația Memmingen cu soțul ei, Ljubiša Karović, a declarat pentru postul public grec ERT că acesta a „fost ieșit până la piept” din avion timp de două minute.

„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit: «Dacă murim, murim împreună»”, a spus Grković și pentru publicația sârbă Nova.

Cu ajutorul altor doi pasageri, femeia a reușit să-și tragă soțul înapoi în cabină. Ea a spus că acesta și-a pierdut cunoștința de trei ori.

Femeia spune că soțul ei a suferit răni grave

Grković a declarat că se pare că o parte a motorului avionului s-a desprins, a spart geamul de lângă soțul ei și a provocat depresurizarea cabinei. Alți pasageri au povestit de asemenea că au auzit un zgomot asemănător unei explozii.

Pasagerii au declarat anterior pentru presa locală că bărbatul aspirat pe hublou își avea centura de siguranță cuplată, ceea ce i-a ajutat pe cei aflați la bord să-l țină, în timp ce capul și umerii îi erau în afara avionului.

Svetlana Grković a spus că soțul ei în vârstă de 61 de ani este „grav rănit și în stare de șoc”.

„Pentru mine este important că este în viață… mâna îi este grav rănită și are arsuri. Nu poate comunica și nu își amintește întregul eveniment”, a spus ea.

Wife of man sucked out plane window: ‘If we die, we die together’ https://t.co/118raIzroM — The Times and Sunday Times (@thetimes) July 14, 2026

Ryanair a subliniat că avionul a aterizat în condiții normale

Datele de monitorizare a zborului arată că aeronava Ryanair se afla în aer de aproximativ 10 minute când a coborât brusc cu 2.700 de metri.

Ryanair a declarat într-un comunicat că zborul de vineri dimineață de la Salonic la Memmingen s-a întors „la scurt timp după decolare, după ce o fereastră de lângă un pasager s-a desprins în timpul zborului”.

„Aeronava a aterizat în condiții normale, iar pasagerii s-au întors în terminal. Un pasager a solicitat și a primit asistență medicală la sol, în Salonic”, a transmis compania aeriană irlandeză low-cost.

Momente de teroare la bordul aeronavei ce decolase din Grecia

„Ne-am dat seama imediat că avusese loc o depresurizare. Se auzeau țipete… Pentru o clipă am crezut că cineva deschisese accidental ușa de urgență”, a declarat pentru Radio Thessaloniki o pasageră pe nume Christina.

O altă pasageră, Sofia, a declarat pentru Radio Thessaloniki: „Am crezut că avionul se prăbușește. Depresurizarea a fost extremă. Simțeam că nu mai putem respira. Bărbatul rănit sângera și apoi și-a pierdut cunoștința de mai multe ori, cel mai probabil din cauza lipsei de oxigen și a șocului”.

Aeronava despre care se crede că are 18 ani vechime este operată de Malta Air, o filială a Ryanair.

Fraport Grecia, operatorul aeroportului din Salonic, a declarat că „incidentul este investigat în prezent de Autoritatea Elenă pentru Investigarea Siguranței Aeriene și Feroviare”.

Deoarece aeronava era un Boeing 737-800 construit în Statele Unite, iar incidentul s-a produs în spațiul aerian al Macedoniei de Nord, la investigație participă și experți din mai multe autorități internaționale din domeniul aviației, inclusiv de la Boeing, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA).