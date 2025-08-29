Ryanair crește bonusul pentru angajații care găsesc bagaje de mână supradimensionate la pasageri

Ryanair va plăti personalului din aeroporturi bonusuri majorate de la 1,5 la 2,50 euro pentru fiecare bagaj de mână care depășește dimensiunile identificat la pasageri, a anunțat șeful companiei aeriene pentru BBC.

Michael O’Leary a declarat pentru BBC că bonusurile vor fi mărite din luna noiembrie a acestui an și că „nu îmi cer absolut nicio scuză pentru asta”.

O’Leary a spus că bonusul are scopul de a descuraja mica minoritate care aduce bagaje de cabină mai mari decât limita de dimensiuni, insistând că compania aeriană „nu încearcă să vâneze oamenii”.

Dacă oamenii „nu respectă regulile și încearcă să urce la bord cu un bagaj supradimensionat, îi vom prinde și aștept cu nerăbdare să recompensăm și să acordăm bonusuri personalului nostru care identifică aceste bagaje supradimensionate”, a spus șeful Ryanair.

Pasagerii Ryanair au dreptul să transporte gratuit un bagaj la bord, dar pot fi taxați cu până la 86 de euro dacă încearcă să aducă un bagaj mai mare decât cel permis pe un zbor, în funcție de ruta și data călătoriei.

„Regulile noastre”

În prezent, compania aeriană permite un bagaj de mână mic, cu dimensiuni maxime de 40 cm x 20 cm x 25 cm și greutate de 10 kg, pentru fiecare bilet.

Cu toate acestea, după o modificare a normelor UE, aceste dimensiuni vor crește la 40 cm x 30 cm x 20 cm începând din septembrie.

O’Leary spune că aproximativ 200.000 de pasageri pe an trebuie să plătească în plus pentru a-și pune bagajul de mână în cală și că nu îi pare rău pentru „speculanții” care încearcă să aducă „rucsacuri” la bord.

„Suntem compania aeriană cu cele mai mici tarife din Europa. Acestea sunt regulile noastre. Vă rugăm să respectați regulile, așa cum o fac 99,9% din cei 200 de milioane de pasageri ai noștri, și nu veți avea nicio problemă”, a spus Michael O’Leary.

Pe lângă creșterea bonusului per bagaj, Ryanair elimină limita de 80 de euro pe care personalul o poate câștiga lunar pentru prinderea persoanelor cu bagaje prea mari.

Directorul executiv al Ryanair a mai spus că dorește ca „personalul de la sol să prindă persoanele care înșeală sistemul”.