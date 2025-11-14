S-a deschis târgul de Crăciun de la Craiova. Imagini cu decorurile, prețuri și programul evenimentelor. Când încep cele din București, Brașov și alte orașe

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis vineri seară, marcând startul sezonului târgurilor de iarnă din România. Evenimentul are tema „Spărgătorul de Nuci” și include zone tematice, spectacole, efecte speciale, ninisoare artificială și apariția zilnică a saniei zburătoare a lui Moș Crăciun. Primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că peste 100.000 de oameni au fost prezenți în prima zi a târgului.

În perioada următoare își vor deschide porțile și târgurile din Timișoara, Brașov și București.

Târgul de Crăciun din Craiova: 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Deschiderea oficială a avut loc vineri, la ora 18:00, în Piața Mihai Viteazul. Tema ediției din acest an este „Spărgătorul de Nuci”, Primăria amenajând șase zone tematice în centrul orașului.

Sursa foto: Facebook / Lia Olguța Vasilescu

Potrivit europafm.ro, în Piața Mihai Viteazul a fost instalată zona Candy Land, unde Moș Crăciun apare în fiecare seară cu Sania Zburătoare, de la ora 18:00. În Piața Frații Buzești, zona Crăciunul Tradițional aduce colinde și produse românești, iar Piața William Shakespeare găzduiește Țara lui Moș Crăciun, cu carusel, trenuleț și roată panoramică.

Pe strada Theodor Aman este zona de street food, iar în English Park – Țara Jucăriilor, cu figurine și decoruri pentru copii.

Atracția principală este spectacolul saniei zburătoare, cu efecte speciale, balerine ale Operei Române Craiova și ninsoare artificială. Patinoarul găzduiește momente inspirate din „Spărgătorul de Nuci”, iar pe esplanada Teatrului Național sunt proiecții VR și efecte 3D.

Sursa foto: Facebook / Lia Olguța Vasilescu

În fiecare weekend, între orele 18:00 și 21:00, vor avea loc concerte în Piața Frații Buzești.

Vizitatorii pot găsi o gamă variată de suveniruri și produse tematice. Spre exemplu, la „Căsuța cu Minuni”, prețurile orientative sunt, conform Antena 3 CNN:

Căni: de la 30 lei

Set de căni „Spărgătorul de Nuci”: 100 – 150 lei

Ornamente cu Spărgătorul de Nuci: de la 25 lei

Căciulă de iarnă: 40 lei

Mănuși: 20 lei

Bandane: 40 de lei

Jucării – de la 20 de lei

În prima seară, numărul mare de vizitatori a fost remarcat și de comercianți. „Foarte multă lume, neașteptat de multă lume. Noi, ca și comercianţi, ne așteptam la încasări cât mai mari, cel puțin la fel ca anul trecut”, a declarat un comerciant, citat de Observator News.

Un alt comerciant a spus că este prezent pentru prima dată la târg: „Este prima noastră participare, sper să impresionăm cu creațiile artizanilor. Avem tablouri cu broderii, soldăţei, globuri din ceramică lucrate manual”.

Sursa foto: TVR Craiova

Târgul de Crăciun din Brașov se deschide din 30 noiembrie / Programul târgurilor de Crăciun din Sibiu și Timișoara

Târgul de Crăciun din Sibiu a revenit în 2025 cu o nouă ediție, desfășurată tot între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun din Brașov se va deschide începând cu data de 30 noiembrie. Târgul se va desfășura în trei zone emblematice ale orașului: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat.

Târgul de Crăciun din Timișoara va putea fi vizitat în acest an în perioada 23 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026.

Când se deschide târgul de Crăciun din București, din Piața Constituției

Târgul De Crăciun din București, evenimentul oficial al Capitalei dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat în Piața Constituției, va putea fi vizitat în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025.

Alte târguri din București vor fi în Parcul Drumul Taberei și Hala Laminor. Datele de deschidere urmează să fie anunțate.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției, București. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Când se deschid târgurile de Crăciun 2025 în alte orașe din Europa

Viena

Capitala Austriei își redeschide târgurile de Crăciun la începutul lunii noiembrie 2025. Primul eveniment va avea loc la Palatul Schönbrunn, între 6 noiembrie 2025 și 6 ianuarie 2026. Urmează târgul din Stephansplatz, deschis din 8 noiembrie, iar pe 14 noiembrie vor începe și cele din Rathausplatz (Piața Primăriei / Christkindlmarkt), Belvedere și Spittelberg.

Budapesta

În capitala Ungariei, cele mai cunoscute piețe de Crăciun – Piața Vörösmarty și zona din fața Bazilicii Sfântul Ștefan – se vor deschide la mijlocul lunii noiembrie 2025, potrivit surselor turistice locale.

Praga

Târgurile de Crăciun din capitala Cehiei se vor deschide treptat începând cu 20 noiembrie 2025, când începe cel din Peace Square (Náměstí Míru), deschis până la 24 decembrie. Urmează târgul din Republic Square (Náměstí Republiky), din 25 noiembrie până pe 24 decembrie, iar cele mai mari, din Old Town Square și Wenceslas Square, vor fi deschise între 29 noiembrie 2025 și 6 ianuarie 2026.