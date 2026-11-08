„S-a făcut purtătorul de cuvânt al Kremlinului”. Candidatul stângii radicale franceze Jean-Luc Mélenchon, criticat pentru afirmațiile despre Ucraina

Liderul partidului Franța Nesupusă (France Insoumise, stânga radicală), Jean-Luc Melenchon „s-a făcut pur și simplu purtătorul de cuvânt al Kremlinului” după ce a afirmat că este necesară o consultare a populației din Donbas – regiunea din estul Ucrainei ocupată în mare parte de ruși – cu privire la viitorul acesteia, a acuzat duminică ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot.

„El s-a făcut pur și simplu purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Peste tot în lume, Kremlinul încearcă să convingă șefii de stat și de guvern că în fond Donbasul este rusesc și că războiul de agresiune este un război de eliberare a Donbasului”, a declarat Jean-Noel Barrot la postul RTL/Public Senat, potrivit AFP și Agerpres.

„ Ceea ce este evident de o gravitate fără precedent și, după părerea mea, aceasta îl descalifică definitiv pentru a exercita funcțiile la care aspiră”, a adăugat ministrul francez de externe.

Cum ar soluționa Mélenchon războiul din Ucraina

Candidatul partidului Franța Nesupusă la alegerile prezidențiale, Jean-Luc Melenchon, a afirmat sâmbătă că soluționarea războiului din Ucraina ar putea trece prin concesii teritoriale, în special în Donbas, unde – potrivit lui – populația trebuie să fie consultată.

În discursul-program susținut la Bourget, în fața a peste 20.000 de persoane, potrivit organizatorilor, Melenchon a asigurat că un executiv condus de partidul său s-ar angaja „deschis în soluționarea invaziei ruse în Ucraina”.

Criticat adesea pentru că a pus la îndoială legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a denunțat tirurile ucrainenilor în adâncul Rusiei, el a spus că refuză „să aibă în vedere o pace cu concesii teritoriale în Ucraina, fără să se ceară populațiilor vizate, dacă sunt de acord să se afle de o parte sau de cealaltă parte a frontierei”.

„Cine are dreptul să știe dacă ea (populația) vrea să fie ucraineană sau rusă?”, a întrebat el retoric, în timp ce Kievul refuză până în prezent oficial orice concesii asupra Donbasului.