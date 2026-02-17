„S-a găsit PSD la USR”. Ironia lui Grindeanu când a anunțat decizia partidului privind tăierea normei de hrană pentru militari

Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat, marți, într-o declarație de presă susținută la Parlament că partidul nu va susține sub nicio formă tăierea normei de hrană nici pentru militari, nici pentru civili. Legat de faptul că nici USR nu susține o asemenea decizie, președintele social-democraților a spus: „s-a găsit PSD la USR”.

„Nu s-a luat nicio decizie de acest fel. Dumneavoastră știți declarațiile noastre, că nu susținem tăieri”, a declarat Sorin Grindeanu marți la Parlament.

Întrebat dacă a existat această propunere în ședința coaliției, care a avut loc luni, Grindeanu a subliniat încă o dată că nu s-a luat nicio decizie: „Văd că în fiecare zi se încearcă a se aduce noi teme”.

Grindeanu: „Noi nu mai susținem tăieri”

Jurnaliștii l-au întrebat pe Sorin Grindeanu dacă poate fi totuși aceasta o variantă de a aduce bani la buget, moment în care președintele PSD a reacționat ironic: „Să știți că o variantă este și să dai pe toată lumea afară, să nu mai avem niciun fel de angajați și aduci o perioadă bani la buget, dar noi nu mai susținem tăieri, așa cum v-am spus”.

„S-a tăiat până acum, așa cum știți, la cei peste 6.000 de lei salariu. Ei nu mai au această normă de hrană. Se mai aplică până la 6.000 pentru civili”, a explicat el.

Întrebat dacă există vreun lider al coaliției care susține această măsură, Grindeanu a declarat că „nu o să apuc să vă spun cine a propus…”. La insistențele jurnaliștilor, el a admis că propunerea a venit din partea Ministerului de Finanțe și „a fost prezentată de prim-ministru”.

HotNews a întrebat-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, dacă premierul Ilie Bolojan susține sau nu ideea tăierii normei de hrană, însă nu am primit niciun răspuns până la publicarea acestui articol.

„Nu mă puneți să spun lucruri legate de un subiect care nu a fost închis și nu a fost luată o decizie”, a mai spus Grindeanu întrebat dacă premierul Ilie Bolojan le-a spus liderilor coaliției dacă susține sau nu o asemenea măsură.

„S-a găsit PSD și în USR”, a spus Sorin Grindeanu întrebat de un jurnalist dacă social-democrații fac acum front comun cu partidul condus de Dominic Fritz, apoi el a continuat: „Dacă până acum scriați dumneavoastră că s-a găsit PSD la PNL, de data asta s-a găsit PSD și la USR”.

Ministrul USR al Apărării se opune categoric ideii

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a declarat marți la Parlament că nu este de acord cu această măsură.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace”, a declarat Miruță.

În opinia sa, există alte opțiuni pentru a face economii la Ministerul Apărării Naționale.

„Dincolo că e plafonată din 2017, întreține activitatea de popotă pentru 70% din angajați. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante și de a fi pregătiți în caz de război. La MApN sunt zone de unde se pot face reduceri de cheltuieli, dar astfel de reduceri nu se pot face din tăierea normei de hrană sau reducerea salariilor sau modul de calcul al pensiilor militare”, a explicat el.

Norma de hrană în sistemul de apărare și ordine publică (polițiști și militari) este de 34 lei pe zi.

Pentru restul bugetarilor, din 2026 indemnizația de hrană este de 347 lei brut lunar, pentru bugetarii care au salarii sub 6.000 de lei.