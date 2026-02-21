S-a închis o cunoscută cafenea din centrul Bucureștiului, la 12 ani de la inaugurare

Una dintre cele mai vizitate adrese din Centrul Vechi al Capitalei, cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc și-a închis porțile, scrie Profit.ro.

După această închidere, lanțul de cafenele Starbucks mai are o singură cafenea în Centrul Vechi al Bucureștiului, cea de pe Strada Lipscani. Se mai adaugă una în centrul orașului, în Piața Universității.

Contactați de Profit.ro, reprezentanții Starbucks nu au explicat motivele închiderii.

Starbucks Hanu’ lui Manuc a fost inaugurată în 2014.

Lanțul american de cafenele și-a făcut intrarea pe piața românească în 2007, ajungând în prezent la o rețea de peste 50 de locații la nivel național.

Amrest Coffee SRL, compania care operează lanțul de cafenele Starbucks pe plan local, a înregistrat în 2024, ultimul an pentru care există date financiare publice, un rulaj de 201 milioane lei (40,5 milioane euro), cu 1% mai mic decât în 2023. Profitul companiei s-a prăbușit, scăzând cu 90%, de la 12 milioane lei în 2023 la 1,2 milioane lei în 2024, mai scrie Profit.ro.