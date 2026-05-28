S-a semnat primul contract pe Autostrada Unirii cu bani din programul SAFE / Toate detaliile despre tronsonul de un miliard de euro

Tronsonul 1, Moțca - Târgu Frumos, de pe A8. Foto: Captură Youtube / CNIR

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat joi contractul pentru tronsonul 1 Târgu Neamț-Târgu Frumos al Autostrăzii ,,Unirii”, primul contract finanțat prin programul european SAFE pe A8, anunță CNIR.

Contractul de 4,87 miliarde lei (fără TVA) a fost semnat cu asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL (Lider)-TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt.

Semnarea a venit după o răsturnare de situație pe Autostrada „Unirii”: contractul fusese atribuit către o asociere condusă de un alt constructor român, Danlin XXL, pentru o ofertă de 4,76 miliarde de lei. UMB a contestat decizia și instanța de judecată a decis reevaluarea ofertelor de către CNIR.

Acesta este primul contract cu finanțare prin Programul Security Action for Europe -SAFE- pentru Autostrada A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni.

,,Ne dorim să semnăm cât mai rapid posibil și următoarele contracte, imediat după soluționarea contestațiilor. După constituirea garanției de bună execuție și parcurgerea tuturor pașilor procedurali ne propunem să emitem Ordinul de începere în cel mai scurt timp, astfel încât să fie evitate situații recente, precum problemele unor contracte importante, inițial cu fonduri din PNRR pentru care, ulterior, a fost nevoie de identificarea altor soluții de finanțare”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

36 de poduri și pasaje pe 27 de kilometri

Pe traseul dintre Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos (27 km) vor fi construite:

36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri;

4 tunele, lungime totală de 1,7 kilometri;

3 noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

Durata contractului este de 46 luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

În cadrul contractului, pentru a asigura legătura între secțiunea III Leghin-Târgu Neamț a A8 și DN2, respectiv A7-Autostrada Moldovei Bacău-Pașcani va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Tronsonul Moțca – Leghin este în prezent construit de către UMB. Și tot același constructor execută tronsonul din A7 și nodul rutier dintre cele două autostrăzi acolo unde se vor intersecta în zona Pașcani. Tronsonul din A7 are termen de finalizare estimat anul acesta.