Răsturnare de situație pe Autostrada „Unirii”: UMB câștigă un contract de 1 miliard de euro după ce ofertele au fost reevaluate

Primul tronson al Autostrăzii ,,Unirii” A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni, care va fi finațat prin fondurile militare SAFE, va fi construit de o asociere de firme ale omului de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu. Contractul de aproape 1 miliard de euro as fost atribuit UMB după ce aceasta a contestat primul rezultat al licitației, iar instanța i-am dat dreptate și a dispus reevaluarea ofertelor.

Compania Națională de Investiții Rutiere a a anunțat vineri că a desemnat Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL (Lider)-TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt câștigătoare a contractului pentru construirea tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos al Autostrăzii A8.

Asocierea condusă de constructorul român a câștigat, în urma reevaluării ofertelor, contractul de proiectare și execuție pentru acest tronson de 27 de kilometri, valoarea ofertei fiind de 4,87 miliarde lei (fără TVA), adică aproape 954 de millioane de euro.

Inițial, contractul fusese atribuit către o asociere condusă de un alt constructor român, Danlin XXL, pentru o ofertă de 4,76 miliarde de lei. UMB a contestat decizia și instanța de judecată a decis reevaluarea ofertelor de către CNIR.

Un element aparte: constructorul va prioritiza segmentul care intersectează A7

Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) -Târgu Frumos din județul Iași are o lungime de 27 de kilometri și prezintă următoarele elemente tehnice aparte:

36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km. 27 de 1.100 metri)

cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km. 27 de 1.100 metri) 4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri

cu o lungime totală de 1,7 kilometri 3 noduri rutiere (nod Moțca DN 24, Nod Pașcani DJ 208 și nod Târgu Frumos DN 28 B)

„Constructorul acestui prim tronson al Autostrăzii Moțca-Iași-Ungheni și-a asumat, conform documentației din licitație, să prioritizeze execuția unui segment cu o lungime de 5,5 kilometri pentru a asigura legătura între Moțca, DN 2/secțiunea III a Autostrăzii Unirii-A8, lotul Leghin-Târgu Neamț și Autostrada Moldovei A7, secțiunea Bacău-Pașcani. Acest segment trebuie realizat, cu prioritate, în termen de 12 luni pentru sincronizarea proiectelor.“ declara directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Tronsonul Moțca – Leghin este în prezent construit de către UMB. Și tot același constructor execută tronsonul din A7 și nodul rutier dintre cele două autostrăzi acolo unde se vor intersecta în zona Pașcani. Tronsonul din A7 are termen de finalizare estimat anul acesta.

Stadiul tuturor tronsoanelor de pe Autostrada „Unirii” A8