Răsturnare de situație pe Autostrada „Unirii”: UMB câștigă un contract de 1 miliard de euro după ce ofertele au fost reevaluate
Primul tronson al Autostrăzii ,,Unirii” A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni, care va fi finațat prin fondurile militare SAFE, va fi construit de o asociere de firme ale omului de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu. Contractul de aproape 1 miliard de euro as fost atribuit UMB după ce aceasta a contestat primul rezultat al licitației, iar instanța i-am dat dreptate și a dispus reevaluarea ofertelor.
Compania Națională de Investiții Rutiere a a anunțat vineri că a desemnat Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL (Lider)-TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt câștigătoare a contractului pentru construirea tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos al Autostrăzii A8.
Asocierea condusă de constructorul român a câștigat, în urma reevaluării ofertelor, contractul de proiectare și execuție pentru acest tronson de 27 de kilometri, valoarea ofertei fiind de 4,87 miliarde lei (fără TVA), adică aproape 954 de millioane de euro.
Inițial, contractul fusese atribuit către o asociere condusă de un alt constructor român, Danlin XXL, pentru o ofertă de 4,76 miliarde de lei. UMB a contestat decizia și instanța de judecată a decis reevaluarea ofertelor de către CNIR.
Un element aparte: constructorul va prioritiza segmentul care intersectează A7
Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) -Târgu Frumos din județul Iași are o lungime de 27 de kilometri și prezintă următoarele elemente tehnice aparte:
- 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km. 27 de 1.100 metri)
- 4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri
- 3 noduri rutiere (nod Moțca DN 24, Nod Pașcani DJ 208 și nod Târgu Frumos DN 28 B)
„Constructorul acestui prim tronson al Autostrăzii Moțca-Iași-Ungheni și-a asumat, conform documentației din licitație, să prioritizeze execuția unui segment cu o lungime de 5,5 kilometri pentru a asigura legătura între Moțca, DN 2/secțiunea III a Autostrăzii Unirii-A8, lotul Leghin-Târgu Neamț și Autostrada Moldovei A7, secțiunea Bacău-Pașcani. Acest segment trebuie realizat, cu prioritate, în termen de 12 luni pentru sincronizarea proiectelor.“ declara directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.
Tronsonul Moțca – Leghin este în prezent construit de către UMB. Și tot același constructor execută tronsonul din A7 și nodul rutier dintre cele două autostrăzi acolo unde se vor intersecta în zona Pașcani. Tronsonul din A7 are termen de finalizare estimat anul acesta.
Stadiul tuturor tronsoanelor de pe Autostrada „Unirii” A8
- Autostrada A8 este planificată să aibă în total circa 300 de kilometri și a fost împărțită în 13 tronsoane, în diferite stadii de implementare și gestionate de două companii diferite ale statului.
- Tg.Mureș – Miercurea Nirajului (1A) – 22 km, în execuție – Contractat cu Nurol, 2,4 mld lei (gestionat de CNAIR)
- Miercurea Nirajului – Sărățeni (1B) – 23,4 km, în proiectare – Contractat cu Ozaltin, 2,98 mld lei (gestionat de CNAIR)
- Sărățeni – Joseni (1C) – 32,4 km, proiectare începută în martie 2026 – Contractat cu UMB, 4,94 mld lei (gestionat de CNIR)
- Joseni – Ditrău (1D) – 14,4 km, în proiectare – Contractat cu Danlin XXL (Lider) – Groma Hold-Intertranscom Impex, 0,82 mld lei (gestionat de CNIR)
- Ditrău – Grințieș (2A) – 38 km, în proiectare – Contractat cu UMB, 6,14 mld lei (gestionat de CNIR)
- Grințieș – Pipirig (2B) – 31,5 km, proiectare începută în martie 2026 – Contractat cu UMB, 5,97 mld lei (gestionat de CNIR)
- Pipirig – Leghin (2C) – 19,3 km, în proiectare – Contractat cu UMB, 2,69 mld lei (gestionat de CNAIR)
- Leghin – Tg. Neamț (Moțca/DN2) – 29,91 km, în execuție – Contractat cu UMB, 1,56 mld lei (gestionat de CNAIR)
- .Moțca – Tg. Frumos (Tronson 1) – 27 km – Contractul a fost atribuit către UMB pentru 4,87 mld lei. Inițial a fost atribuit către Danlin XXL pentru 4,76 mld lei dar Curtea de Apel București a admis contestația UMB, iar ofertele au fost reevaluate – (gestionat de CNIR)
- Tg Frumos – Lețcani (Tronson 2) – 28,6 km – Atribuit către o asociere condusă de Danlin XXL pentru 4,57 miliarde de lei (gestionat de CNIR)
- .Lețcani – Iași Nord (DN24) (Tronson 3) – 17,7 km – Atribuit pentru 3,93 miliarde de lei către FCC Construcction (gestionat de CNIR)
- Iași Nord (DN24) – Golăiești – Ungheni/Pod peste Prut (Tronson 4) – 15,5 km, licitație lansată cu o valoare estimată de 4,7 mld lei. Atribuit către Itinera pentru 3,75 mld. lei (gestionat de CNIR)