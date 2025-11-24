„S-ar putea să se întâmple ceva bun”. Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina

Președintele american a reacționat după negocierile purtate de SUA și Ucraina la Geneva, care au avut drept rezultat o variantă „revizuită” a planului de pace propus inițial de Washington, scrie Reuters.

„Este cu adevărat posibil să se înregistreze progrese importante în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA!”, a scris Donald Trump luni pe Truth Social.

Președintele a reacționat într-un moment în care SUA și Ucraina discută la Geneva pentru a obține un proiect de plan de pace acceptabil pentru ambele părți, care ulterior ar urma să fie prezentat Moscovei.

Washingtonul și Kievul au declarat duminică noapte că au elaborat un „cadru de pace revizuit”, fără a oferi însă detalii.

Statele Unite au luat prin surprindere Kievul și țările europene cu un plan de pace în 28 de puncte săptămâna trecută, acordând Ucrainei termen până joi pentru a-l accepta.

După discuțiile de duminică, nu a fost făcută publică nicio declarație cu privire la modul în care planul revizuit ar aborda chestiuni controversate, cum ar fi controlul teritoriilor, garantarea securității Ucrainei împotriva viitoarelor amenințări rusești și finanțarea reconstrucției Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că negocierile sunt încă în curs, în timp ce Kremlinul a afirmat că Rusia nu a fost informată oficial cu privire la nimic.

„Nu am primit încă nimic oficial”

„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat Peskov.

„Am citit o declarație potrivit căreia, în urma discuțiilor de la Geneva, au fost aduse unele modificări textului pe care l-am văzut anterior. Vom aștepta. Se pare că dialogul continuă”, a spus el.

Când a fost întrebat despre o posibilă modificare a clauzei privind relația NATO-Ucraina, care părea să lase deschisă posibilitatea ca Kievul să adere într-o zi la alianța militară, Peskov a insistat că Kremlinul nu va discuta detaliile niciunui proiect de acord pe baza informațiilor din presă.

„Este o chestiune prea importantă și complexă pentru a ne baza doar pe informațiile din presă. În acest caz, este necesar să ne bazăm pe informațiile obținute prin canale oficiale”, a spus Peskov.

El a afirmat că nu există încă planuri pentru o întâlnire în această săptămână între negociatorii ruși și americani.

Kievul caută compromisuri, spune Zelenski

„Continuăm să colaborăm cu partenerii noștri, în special cu Statele Unite, pentru a găsi compromisuri care să ne întărească, nu să ne slăbească”, a declarat Volodimir Zelenski prin videoconferință, de la un summit separat al aliaților Ucrainei, desfășurat în Suedia.

Zelenski a afirmat că Rusia trebuie să plătească pentru războiul din Ucraina și că o decizie privind utilizarea activelor rusești înghețate este crucială.

„În acest moment, ne aflăm într-un moment critic și colaborăm cu Statele Unite, partenerii europeni și mulți alții pentru a defini măsurile care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră, împotriva Ucrainei, și pentru a aduce o securitate reală”, a adăugat el.

Zelenski ar putea călători în Statele Unite încă din această săptămână pentru a discuta cu Trump aspectele cele mai sensibile ale planului, potrivit unor surse familiarizate cu această chestiune, citate de Reuters.