„Să auzi râsetele din camera copilului și să ai holul plin cu ghete și ghiozdane e cam cel mai frumos lucru din lume”. De ce merită să primești acasă prietenii copilului

„Mama, pot să vin cu câțiva prieteni la noi?”. E o întrebare care îi bucură pe unii părinți și îi face pe alții să se gândească imediat la vasele care se vor aduna în chiuvetă, la firimiturile de pe canapea și la gălăgia din casă. Mai ales când vin obosiți de la serviciu și tot ce își doresc este puțină liniște. Dar ce pierdem, ca părinți, atunci când preferăm ca prietenii copilului să se întâlnească în altă parte? Și ce câștigă copiii atunci când casa lor devine locul preferat de întâlnire al grupului?

Jurnalista Ruxandra Rusan, fostă prezentatoare a emisiunii „Totul despre mame”, în prezent editor Magic FM, a scris recent pe Facebook un mesaj care a stârnit reacții din partea părinților:

„Dacă aveți copii mari, țineți ușa casei voastre deschisă pentru ei, cu colegi și prieteni cu tot. Nu-i interesează dacă praful e șters azi, nici cât de aspirat e covorul. Nici ce ați gătit, nici cum sunteți îmbrăcați. Vor doar un loc unde să se simtă în largul lor. Și când stai și-ți tragi sufletul după o zi lungă, să auzi râsetele din cameră și să ai holul plin cu ghete și genți e cumva cam cel mai frumos lucru din lume”.

În comentarii, mai mulți părinți i-au dat dreptate și au povestit cum arată lucrurile în familiile lor. „La noi când vin, vin minim 10. Dintotdeauna așa a fost, unii au crescut sub ochii noștri, alții au apărut anul trecut, primul de facultate”, spune o mamă. Tot ea povestește că petrecerile se țin mereu la ei acasă, iar bucătăria este plină de tineri și de tăvi cu mâncare.

Citește continuare articolului AICI.