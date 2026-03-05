„Să-l sune băieții noștri!”. Zelenski, amenințare voalată pentru liderul european care blochează miliardele pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat joi pe premierul ungar Viktor Orban pentru blocarea unui pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro (104 miliarde de dolari) din partea Uniunii Europene, esențial pentru supraviețuirea Kievului în lupta împotriva Rusiei, scrie Reuters.

Ucraina se bazează pe ajutorul financiar al partenerilor externi pentru a-și acoperi nevoile bugetare, în timp ce canalizează majoritatea fondurilor statului către apărare. Ungaria, stat membru al UE, care a menținut relații cordiale cu Moscova de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, s-a opus prin veto față de pachetul de ajutor financiar în martie, pe fondul unei dispute privind aprovizionarea cu petrol.

„Sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde, sau prima tranşă din 90 de miliarde, și că soldații ucraineni vor avea arme”, a declarat Zelenski în fața reporterilor, la Kiev.

„În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să vorbească cu el, pe limba lor”, a amenințat voalat președintele ucrainean.

Remarca va intensifica probabil tensiunea dintre cei doi lideri vizibilă deja în timpul războiului Rusiei împotriva Ucrainei care durează de mai bine de 4 ani, conflict pe care Orban – care se confruntă cu alegeri parlamentare pe 12 aprilie – a avut grijă să nu-l condamne.

Veto-ul Ungariei asupra pachetului de ajutor, precum și față de noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, au venit ca răspuns la ceea ce Ungaria susține că a fost o întrerupere deliberată de către Ucraina a aprovizionării cu petrol din conducta Drujba, care transportă țiței rusesc către Europa.

Kievul afirmă că fluxul de petrol s-a oprit după un atac al forțelor ruse asupra infrastructurii conductei, în ianuarie, și că repară daunele cât de repede poate. Zelenski a spus joi că această conductă din era sovietică ar putea redeveni operațională în termen de o lună și jumătate.

„Ei (rușii, n.r.) ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm sărmanului Orban petrol, pentru că fără el nu va câștiga alegerile?”, a adăugat Zelenski.

Orban a făcut din războiul din Ucraina un punct central al campaniei sale pentru realegere.

Trupele ucrainene resping atacurile rusești de-a lungul mai multor părți ale frontului de 1.200 de kilometri, în timp ce Kievul se confruntă cu presiunea SUA de a ajunge la un acord de pace cu Moscove, respingând totodată cererile Rusiei privind cedarea de teritorii.

În ciuda faptului că este depășită numeric și din punct de vedere al armamentului, armata Kievului a recucerit teritoriu în ultimele săptămâni, câștigând în februarie mai mult decât a pierdut pentru prima dată din 2023 încoace, potrivit echipei de analiză Black Bird Group din Finlanda.

Miniștrii de externe europeni au încercat fără succes în această lună să convingă Budapesta să nu pedepsească Ucraina pentru întârzierile în repunerea în funcțiune a conductei Drujba, care alimentează și Slovacia, un alt vecin din UE al Ucrainei.

Slovacia, al cărei prim-ministru Robert Fico a adoptat și el poziții înțelegătoare față de Kremlin, a declarat că va refuza cererile Kievului de aprovizionare de urgență cu energie electrică până când fluxul de petrol va fi reluat prin conducta Drujba.

Viktor Orban: „Vom câştiga cu forţa”

La rândul său, premierul Viktor Orban a postat o înregistrare video pe reţelele de socializare în care ameninţă că va forţa Ucraina să reia tranzitul de petrol rusesc prin conducta Drujba. Potrivit acestuia, Ungaria dispune de instrumente politice şi financiare pentru a forţa Ucraina să reia tranzitul de țiței.

„Vom câştiga. Şi vom câştiga cu forţa. Avem instrumente politice şi financiare şi, cu ajutorul lor, îi vom forţa să reia necondiţionat şi cât mai curând posibil funcţionarea conductei de petrol Druja”, a spus Viktor Orban.

„Vreau să fie clar, vom câştiga aici şi vom câştiga cu forţa. Nu vor exista compromisuri aici. Îi vom învinge. Vom rupe blocada petrolieră, îi vom forţa pe ucraineni să restabilească aprovizionarea nu prin afaceri, nu printr-un acord, nu prin compromis, ci prin forţă”, a punctat Orban, citat de News.ro.

Pe 2 martie, premierul Viktor Orban a prezentat imagini din satelit care ar dovedi absenţa obstacolelor în funcţionarea conductei Drujba.

Comentând acest lucru, Zelenski a spus că imaginile din satelit nu arată toate detaliile.

UE ia în considerare acordarea de asistenţă financiară Ucrainei pentru repararea conductei de petrol Drujba, în scopul deblocării sprijinului pentru Kiev din partea Ungariei şi Slovaciei, a scris Bloomberg, citând surse a căror identitate nu a dezvăluit-o.

Pe 27 ianuarie, după ce Rusia a bombardat Drujba în apropierea oraşului Brodî din regiunea Liov, livrările de petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia au fost oprite.

Ucraina a explicat lipsa tranzitului prin avarii şi necesitatea reparaţiilor, care sunt întârziate de atacurile inamice.

În acelaşi timp, liderii Slovaciei şi Ungariei, singurii din UE care încă primesc petrol rusesc, acuză Kievul că întrerupe aprovizionarea din motive politice şi, ca răspuns, au blocat aprovizionarea Ucrainei cu motorină.