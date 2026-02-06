„Să ne luăm soldații și echipamentele?”. Ambasadorul SUA, în conflict cu guvernarea Poloniei, în apărarea lui Trump. Premierul Tusk îi ceruse să nu dea lecții Varșoviei
Un schimb de replici postate joi seară online a ridicat tensiunea dintre Tom Rose, ambasadorul SUA la Varșovia, și politicienii aflați la guvernare. Declanșatorul: decizia președintelui parlamentului de a nu susține nominalizarea lui Donald Trump la premiul Nobel pentru Pace, scriu Politico și site-ul Polskie Radio.
Ambasadorul SUA în Polonia Tom Rose a rupt relațiile cu președintele parlamentului polonez, după ce acesta l-a criticat pe Donald Trump, l-a ironizat pe premierul Donald Tusk, care îi ceruse să nu mai dea lecții unui aliat, și a întrebat dacă nu cumva SUA ar trebui să-și retragă trupele din Polonia, răspunzând unui student polonez pe platforma X. Toate în doar câteva ore, joi seară.
Disputa a pornit de la decizia președintelui parlamentului polonez Włodzimierz Czarzasty, care a declarat că Trump „nu merită” premiul Nobel pentru Pace.
Czarzasty, un politician de stânga din coaliția de guvernare, a mai spus că Trump a jignit Polonia, afirmând în decembrie că aliații americani din NATO nu au oferit prea mult sprijin războiului condus de SUA în Afganistan.
Trump a „destabilizat” și organizații internaționale precum ONU și Organizația Mondială a Sănătății, a adăugat Czarzasty.
Acest lucru a stârnit o reacție furioasă din partea lui Rose, un aliat al lui Trump. Ambasadorul a anunțat imediat că va rupe relațiile cu președintele parlamentului polonez, pentru „insulte scandaloase și neprovocate” la adresa lui Trump.
Dear Mr. Prime Minister —— Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026
I’m assuming your thoughtful and well-articulated message was sent to me by mistake, because surely you intended it for the Speaker of the Sejm, Włodzimierz Czarzasty, who’s despicable, disrespectful and insulting comments about President Trump @POTUS… https://t.co/wkcepBNJnS
„Începând de acum, nu vom mai avea niciun fel de relații, contacte sau comunicări cu” președintele parlamentului Włodzimierz Czarzasty, a scris ambasadorul joi pe X.
„Aliații ar trebui să se respecte reciproc, nu să-și dea lecții”
Acest lucru a stârnit o reacție din partea prim-ministrului Donald Tusk, un politician pro-american, care nu are însă o relație puternică cu Donald Trump.
„Domnule ambasador Rose, aliații ar trebui să se respecte reciproc, nu să-și dea lecții. Cel puțin așa înțelegem noi, aici în Polonia, parteneriatul”, a scris liderul polonez pe X.
Rose a răspuns și la criticile ulterioare ale lui Tusk, spunând că premierul ar fi trebuit să trimită mesajul lui Czarzasty.
„Stimate domnule prim-ministru, presupun că mesajul dumneavoastră bine gândit și articulat mi-a fost trimis din greșeală, deoarece cu siguranță era destinat președintelui Sejmului, Włodzimierz Czarzasty, care a făcut comentarii josnice, lipsite de respect și jignitoare la adresa președintelui Trump”, i-a răspuns Rose.
Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Răspunzând de pe contul său privat unui student polonez care îl îndemna să plece acasă, ambasadorul Tom Rose a întrebat: „Ar trebui să ne luăm toți soldații și echipamentul cu noi?” – o referire la trupele americane aflate în Polonia, scrie Politico.
Should we take all our soldiers and equipment with us?— Tom Rose (@TomRoseIndy) February 5, 2026
Între timp, Czarzasty a răspuns și el spunând că, în conformitate cu valorile sale, a apărat soldații polonezi aflați în misiuni în străinătate și s-a opus nominalizării lui Trump la Premiul Nobel.
El a adăugat că are „un respect constant pentru Statele Unite ca partener cheie al Poloniei”.
El a spus că regretă declarația lui Rose, dar că nu își va schimba poziția „cu privire la problemele fundamentale pentru poporul polonez”.
Diviziunea din politica poloneză
Disputa a evidențiat diviziunea profundă dintre forțele politice din Polonia cu privire la relațiile cu SUA.
Coaliția pro-europeană a lui Tusk s-a arătat sceptică față de abordarea tranzacțională a lui Trump în diplomație și față de aparenta sa indulgență față de Rusia, în timp ce președintele naționalist conservator, Karol Nawrocki, subliniază legăturile sale strânse cu Trump, care l-a susținut în alegerile prezidențiale poloneze de anul trecut.
Polonia rămâne una dintre cele mai pro-americane țări din Europa și un aliat cheie al NATO, însă politicile lui Trump au început să schimbe opiniile. Un sondaj recent a arătat că 72% dintre polonezi evaluează negativ politicile lui Trump și doar 28% le evaluează pozitiv.
Acuzațiile lui Nawrocki la adresa lui Czarzasty
Schimbul de replici de pe X a avut loc în contextul în care biroul președintelui polonez Karol Nawrocki a afirmat că Czarzasty, președintele parlamentului, ar putea avea „legături sociale și de afaceri” cu Rusia, scrie site-ul Polskieradio.
Biroul prezidențial a declarat că problema va fi discutată în cadrul unei reuniuni a Consiliului Național de Securitate programată pentru 11 februarie.
Czarzasty a respins acuzația miercuri, afirmând că a fost verificat amănunțit de serviciile de securitate poloneze înainte de a i se acorda accesul la secretele de stat.
Deși nu deține putere executivă, președintele Camerei inferioare este considerat al doilea cel mai înalt oficial al statului polonez, după președinte.