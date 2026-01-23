Să te lupți cu Trump e o idee proastă, le-a spus Meloni liderilor UE în spatele ușilor închise. Ce i-a sfătuit premierul italian

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat că Europa ar fi cea care are de pierdut într-un conflict cu Statele Unite și a pledat în favoarea președintelui american Donald Trump, într-o întâlnire cu ceilalți lideri din UE, în spatele ușilor închise, în această săptămână, potrivit Politico.

La summitul de joi de la Bruxelles, Meloni le-a spus omologilor săi din UE că este o idee proastă să te lupți cu Donald Trump, deoarece Europa are totul de pierdut într-un conflict cu SUA, au dezvăluit patru persoane informate cu privire la discuțiile dintre lideri.

În schimb, ea i-a îndemnat pe toți să își păstreze calmul și să nu îl considere pe Trump nebun sau imprevizibil, cum îl descriseseră în privat unii oficiali în timpul unui start furtunos de 2026 în domeniul afacerilor internaționale.

Vorbind după summit, președinta Comisiei Europene a sugerat că liderii și-au învățat lecția în această săptămână, și anume că a i te opune lui Trump într-un mod ferm, dar „fără escaladare”, a fost o strategie eficientă pe care ar trebui să o folosească în continuare.

Liderii UE au convocat summitul de urgență după ce Donald Trump a amenințat că va introduce taxe vamale suplimentare pentru opt țări europene care s-au opus cererii sale de a prelua controlul asupra Groenlandei. Președintele american și-a retras în cele din urmă amenințările, anunțând după întâlnirea de la Davos cu secretarul general Mark Rutte că au fost convenite principiile unui acord cu NATO referitor la viitorul insulei.

Dezvăluirile despre intervenția lui Meloni sugerează că premierul Italiei dorea o abordare mai precaută decât alți lideri europeni. Vineri, ea l-a găzduit la Roma pe cancelarul german Friedrich Merz pentru discuții despre cooperarea industrială și din domeniul apărării.

Un nou summit luna viitoare

Liderii UE au convenit să aibă o nouă întâlnire luna viitoare, pentru o sesiune de „brainstorming strategic” privind modalitățile de adaptare la o nouă ordine mondială dominată de rivalitățile dintre marile puteri, cu un rol mai mic pentru dreptul internațional.

„Impresia noastră a fost că o mare majoritate a liderilor a identificat cu adevărat ultimele săptămâni ca un punct de cotitură și că Europa ar trebui să acționeze rapid pe mai multe fronturi pentru a-și putea apăra interesele fundamentale”, a declarat o a cincea persoană informată despre discuții. Nu au existat „iluzii că s-a încheiat criza”.