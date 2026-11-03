Sabotajul de la stația Starlink din Polonia: Un nou suspect a fost reţinut în Germania

Un al treilea suspect turc a fost reţinut marţi în Germania în cadrul anchetei privind un incendiu care a afectat o staţie Starlink din Polonia în luna septembrie, un incident care e posibil să fi fost comandat, au anunţat Parchetul din Stuttgart şi poliţia regională într-un comunicat, relatează AFP și Agerpres.

Această reţinere se adaugă celei a altor doi turci care au fost arestaţi pe 12 octombrie, cu trei săptămâni mai devreme, şi plasaţi între timp în detenţie preventivă, a căror extrădare a fost solicitată de Polonia.

Reţinut de unităţile speciale germane în localitatea Reutlingen, nu departe de Stuttgart, cel de al treilea cetăţean turc, a cărui vârstă nu este precizată de autorităţi, este suspectat că le-a cerut celorlalţi doi, din Germania, „să comită incendiul din Polonia”.

Cel de al treilea suspect i-ar fi incitat pe primii doi „să meargă cu maşina în Polonia, în noaptea de 23 septembrie 2026, împreună cu o altă persoană implicată, pentru a incendia” staţia, ceea ce îi atrage calitatea de suspect de „pregătirea unei infracţiuni teroriste”.

Comunicatul parchetului şi al poliţiei nu furnizează mai multe informaţii privind această „altă persoană implicată”. Pe 13 octombrie, a doua zi după arestarea primilor suspecţi, postul privat de radio polonez RMF FM a anunţat arestarea altor două persoane, între care o femeie arestată la Berlin care este posibil să fi condus maşina.

Contactat de AFP pe această temă, parchetul a răspuns că „numărul persoanelor arestate se limitează la cele trei menţionate în comunicatul de presă”.

Turcul reţinut marţi a fost arestat în cadrul anchetei germane şi nu face în acest stadiu obiectul unei cereri de extrădare poloneze, a precizat el.

Staţia Starlink, care îi aparţine companiei publice de telecomunicaţii Exatel, serveşte în principal la traficul de internet în Polonia, inclusiv către Ucraina, potrivit Varşoviei. De asemenea, aceasta este utilizată de sistemele SpaceX care asigură conectivitatea prin terminalele Starlink.

Staţia a rămas operaţională după incendiu.

Polonia, ţară membră NATO devenită principala placă turnantă pentru transportul de ajutor militar şi umanitar occidental în Ucraina, a acuzat Rusia de „sabotaj” în mai multe rânduri după invadarea Ucrainei în 2022.