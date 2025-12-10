„Sabrina e prioritară!”. AUDIO Înregistrarea în care Camelia Voinea amenință: „Sunt aparatele lui Bitang!”

Camelia Voinea, 55 de ani, a avut un conflict cu Foti Tona, cel care se ocupa de recuperarea fetelor din lotul antrenat de Corina Moroșan.

Pe înregistrarea aflată în posesia GOLAZO.ro, se aude cum Camelia Voinea amenință cu… Mariana Bitang.

Foti Tona a depus o sesizare la Federația Română de Gimnastică, în care o acuză pe Camelia Voinea de injurii.

