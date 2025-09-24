Safe Roads project ajunge în București: Hellas Direct continuă să militeze pentru siguranța elevilor

În noaptea de 19 spre 20 septembrie, trecerea de pietoni din fața Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” din București a fost complet reamenajată.

Totul se datorează inițiativei Safe Roads project, lansată de compania de asigurări auto Hellas Direct. Acțiunea marchează debutul proiectului în Capitală, după ce acesta a fost deja implementat în Brașov, Târgu Jiu, Oradea și Piatra Neamț.

Inițiativa a pornit de la o idee simplă și de la nevoia de schimbare pe care au vrut să o producă pentru cei mai vulnerabili cetățeni: copiii. Proiectul are ca obiectiv creșterea siguranței pietonale în jurul școlilor, acolo unde traficul intens și infrastructura deficitară pot pune zilnic în pericol viețile elevilor. În special acum, după începerea unui nou an școlar. Intervenția a constat în refacerea marcajelor, aplicarea unui covoraș antiderapant roșu și semnalizare rutieră nouă, vizibilă și adaptată nevoilor reale din teren.

Safe Roads project este o inițiativă de prevenție care, până în prezent, a dus la modernizarea a 48 de treceri de pietoni din jurul a 47 de unități de învățământ din România. Peste 30.000 de elevi beneficiază deja de infrastructură rutieră adaptată, iar proiectul continuă să se extindă.

„Siguranța reală nu începe cu o poliță de asigurare. Începe din stradă, prin prevenție. Safe Roads project este felul nostru de a arăta că ne pasă, nu doar de clienți, ci de viitorul comunităților în care activăm”, a declarat Alexis Pantazis, Cofondator și Director Executiv, Hellas Direct.

„Copiii sunt cei mai vulnerabili participanți la trafic. Prin treceri de pietoni bine marcate și măsuri de prevenție, le putem oferi un mediu mai sigur și mai prietenos atunci când merg la școală sau în drumul lor spre acasă”, a declarat Cristina Călin, Manager Comunicare Fundația Siguranța Auto Copii.

Inițiativa este implementată în colaborare cu autoritățile locale, fără costuri pentru bugetele municipale, și face parte dintr-un program mai amplu de responsabilitate socială. Inițiativa Safe Roads project va continua și în alte orașe, și își păstrează angajamentul pentru siguranță pe care și l-au asumat pentru mii de elevi din România.

Mai multe detalii despre inițiativa Safe Roads project: https://www.hellasdirect.ro/safe-roads

Articol susținut de Hellas Direct