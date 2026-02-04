Saif al-Islam Gaddafi, temutul fiu al fostului dictator libian, a fost asasinat

Saif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian Muammar Gaddafi, căutat de Curtea Penală Internațională, a fost împușcat mortal marți de „un comando de patru persoane” în locuința sa din Zintan, nord-vestul Libiei, transmite BBC.

Moartea lui Saif al-Islam Gaddafi, în vârstă de 53 de ani, care era considerat odată moștenitorul tatălui său, a fost confirmată de șeful echipei sale politice, potrivit Agenției de știri libiene.

Avocatul său francez a declarat agenției de știri AFP că „un comando de patru persoane” a comis asasinatul la domiciliul său din orașul Zintan, deși nu este clar cine este în spatele atacului.

Consilierul său Abdullah Othman Abdurrahim a precizat, conform relatărilor canalului Libya al-Ahrar, că patru bărbați i-au „luat cu asalt” reședința marți după ce au dezactivat camerele de supraveghere.

„Deocamdată, nu știm” cine sunt acești bărbați înarmați, a spus Ceccaldi care a afirmat că a vorbit cu clientul său în urmă cu aproximativ trei săptămâni.

Cine a fost Saif al-Islam Gaddafi

Saif al-Islam Gaddafi a fost mult timp considerat cea mai influentă și temută figură din țară după tatăl său, care a condus Libia din 1969 până când a fost înlăturat și ucis în timpul unei revolte în 2011.

Născut în 1972, el a jucat un rol cheie în apropierea Libiei de Occident din 2000 până la prăbușirea regimului Gaddafi.

După înlăturarea tatălui său, Saif al-Islam Gaddafi – care a fost acuzat că a jucat un rol cheie în reprimarea brutală a protestelor antiguvernamentale – a fost închis de o miliție rivală în orașul Zintan timp de aproape șase ani.

Curtea Penală Internațională a vrut să-l judece pentru crime împotriva umanității pentru rolul său în reprimarea protestelor opoziției în 2011.

În 2015, el a fost condamnat în contumacie la moarte pentru rolul său în represiune de către un tribunal din Tripoli, în vestul țării, unde controlul este în mâinile guvernului susținut de ONU. Dar el a fost eliberat de miliția din Tobruk, în est, în temeiul unei legi de amnistie doi ani mai târziu.

De la căderea lui Muammar Gaddafi, Libia se luptă să își recâștige stabilitatea și unitatea, fiind împărțită în zone controlate de diverse miliții și este în prezent divizată între două guverne rivale.

În timpul mandatului tatălui său, el a modelat politica și a condus negocieri de înalt nivel, în ciuda faptului că nu avea niciun rol oficial în guvern, inclusiv cele care l-au determinat pe tatăl său să renunțe la programul său de arme nucleare. Astfel de acorduri au dus la ridicarea sancțiunilor internaționale asupra țării nord-africane, iar unii l-au considerat pe Gaddafi o față reformatoare și acceptabilă a unei Libii în schimbare.

Gaddafi a negat întotdeauna că a vrut să moștenească puterea de la tatăl său, afirmând că frâiele puterii „nu sunt o fermă care se moștenește”. Cu toate astea, în 2021, și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale, bazându-se pe sprijinul nostalgicilor vechiului regim. În cele din urmă, alegerile nu au avut loc.