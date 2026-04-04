Salariile STB și criteriile de care n-am știut. Cum erau plătiți vatmanii și șoferii de autobuz în Vechiul București

Cum erau plătiți vatmanii și șoferii de autobuz în 1927. Erau favorizați cei căsătoriți, care primeau indemnizații de chirie și 10 lei pe zi pentru fiecare copil

Apariția transportului public din București, acum 150 de ani, când pe străzile orașului au apărut tramvaiele trase de cai, aducea cu sine și cu un fel de elită muncitorească.

Când a intrat în circulație și tramvaiul electric, vatmanii erau considerați „funcționari ai drumului public”.

Uniforma era obligatorie – și impecabilă și ei erau considerați garanți ai siguranței și modernității, fiind printre puținii care operau „mașinării electrice” complexe.

În perioada interbelică, odată cu extinderea STB, a crescut numărul angajaților vechii companii de transport din București, iar statutul lor s-a consolidat prin beneficii sociale unice pentru acele vremuri.

STB a construit cartiere întregi pentru angajați (cum sunt locuințele de tip vilă din zona Vatra Luminoasă sau parcul de locuințe de pe strada Lânăriei). Erau case moderne, cu grădină, oferite angajaților model.

Iar sindicatul STB era unul dintre cele mai puternice din țară. Angajații aveau acces la spitale proprii, colonii de vacanță și case de ajutor reciproc.

