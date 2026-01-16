Salariul mediu net a crescut în România, arată ultimele date de la Statistică. Care este domeniul cu cele mai mari majorări

Salariul mediu net a înregistrat cele mai mari valori de peste 12.900 de lei printre angajații care furnizează servicii în tehnologia informației (inclusiv activităţi de servicii informatice), iar cele mai mici valori au fost în hoteluri şi restaurante, la nivelul lunii noiembrie a anului trecut, a anunțat vineri Institutul Național de Statistică (INS).

În luna noiembrie a anului trecut, salariul mediu brut a fost 9.371 lei, cu 219 lei (+2,4%) mai mare decât cel înregistrat în luna octombrie 2025, în timp ce salariul mediu net a fost 5615 lei, în creştere cu 123 lei (+2,2%) față de luna octombrie 2025.

Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,2%.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în următoarele domenii:

activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice): 12.931 lei

activităţi de editare: 10.919 lei

La polul opus, cele mai mici valori au fost în hoteluri şi restaurante (3403 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3468 lei).

În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Unde au crescut cel mai mult salariile și de ce

Potrivit INS, în luna noiembrie 2025, în majoritatea activităţilor (în afară de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială), nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna octombrie 2025, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

cu 15,7% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., respectiv cu 14,4% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

între 7,5% și 10,5% în fabricarea echipamentelor electrice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

între 3,5% și 7,0% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi de editare, fabricarea produselor din tutun, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, transporturi pe apă, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, cercetare-dezvoltare, fabricarea produselor textile, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de spectacole, culturale şi recreative.

Unde au fost cele mai mari scăderi salariale

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna octombrie 2025 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

cu 4,0% în transporturi aeriene;

între 0,5% și 3,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, tranzacţii imobiliare, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+1,1%, ca urmare a plății cu ora a cadrelor didactice), respectiv în sănătate şi asistență socială (+0,4%). În administraţia publică, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,1%).

Sursa foto: Dreamstime.com