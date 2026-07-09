Salman Rushdie numește lucrul pe care inteligența artificială nu poate să îl facă: „Niciunul. Zero”

Salman Rushdie afirmă că inteligența artificială (AI) nu are niciun rol de jucat în literatură, cinema sau în orice altă formă de povestire, respingând această tehnologie ca fiind fundamental incapabilă de originalitate, relatează revista Variety.

„Niciunul. Zero”, a declarat Rushdie pentru Variety după ce a fost întrebat ce rol ar trebui să joace inteligența artificială în creația artistică.

„Nu este utilă pentru activitatea creativă, pentru că AI nu are capacitatea de a fi originală. Ceea ce poate face este să absoarbă cantități uriașe de informații și să producă versiuni ale acestora. Dar ceea ce nu poate face este ceva ce nimeni nu a mai făcut până acum. Iar asta este arta: să găsești lucruri pe care oamenii nu le-au mai făcut înainte. Așa că, sincer, interesul meu pentru AI este sub zero”, a explicat scriitorul britanico-american.

Rushdie, în vârstă de 79 de ani, a făcut aceste declarații înainte de a primi la Londra miercuri cea de-a 14-a distincție Cultural Honor acordată de organizația culturală Liberatum.

„Arta, în cea mai bună formă a ei, înseamnă mult mai mult decât divertisment”, a spus Rushdie. „Este provocatoare. Iar când îi provoci pe oameni, uneori nu le place, dar tocmai acesta este un motiv în plus să o faci”, a subliniat el.

Rushdie spune că Netflix nu va mai ecraniza unul dintre romanele sale

Rushdie a vorbit și despre stadiul adaptărilor cinematografice ale propriilor romane, remarcând că puține dintre operele sale au ajuns pe ecran, în ciuda interesului constant al industriei. El indică filmul „Midnight’s Children” din 2012, pe care l-a adaptat chiar el împreună cu regizoarea Deepa Mehta, drept o rară excepție de care a fost mulțumit.

Rushdie spune că adaptarea pentru televiziune a romanului „Midnight’s Children”, anunțată anterior și realizată împreună cu cineastul Vishal Bhardwaj, nu a mai fost dusă la bun sfârșit.

„Da, proiectul s-a destrămat”, a dezvăluit Rushdie. „Din motive financiare și, cred eu, din cauza scenariului. Cred că Netflix nu a fost mulțumit de direcția în care au mers scenariile. Se întâmplă. Este un cineast foarte talentat, pur și simplu nu a funcționat”, a adăugat scriitorul apreciat.

Rushdie a afirmat însă că există un interes reînnoit pentru o adaptare televizată în mai multe episoade a romanului „Midnight’s Children”, precum și un interes separat pentru o ecranizare a romanului său „The Ground Beneath Her Feet”.

„Există discuții în jurul a două sau trei dintre cărțile mele”, a spus Salman Rushdie, „dar credeți când o veți vedea cu ochii voștri”.

Scriitorul a vorbit și despre filmele care îi plac

El a dat drept exemple trilogia „The Lord of the Rings”, filmul „The Leopard”, regizat de Luchino Visconti, și „The Age of Innocence”, regizat de Martin Scorsese, ca adaptări pe care le consideră la același nivel cu operele literare pe care se bazează.

Întrebat despre posibilitatea realizării unui film biografic despre viața sa, Rushdie răspunde: „Nu am devenit scriitor ca să scriu despre mine”.

„De fapt, cred că eu sunt cel mai puțin interesant subiect. Am devenit scriitor ca să inventez povești”, a mai spus acesta.