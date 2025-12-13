„Salutări de la băi!” Călătorie în stațiunile balneare, un univers rupt de lume, cândva fermecător

În România, aceste stațiuni s-au dezvoltat spectaculos după 1880, modelul orașelor termale franceze sau germane fiind importat aproape necritic.

“Stațiunile balneare au reprezentat, mai ales începând cu secolul al XIX-lea, un laborator privilegiat al modernității, în care s-au concentrat preocupările pentru sănătate, loisir, estetică urbană și progres tehnologic”, scrie Ștefania Tîrcă în studiul “Stațiunile Balneare Românești, între atunci și acum”.

Cel mai recent număr al Revistei Arhitectura, “Salutări de la băi!”, este dedicat arhitecturii stațiunilor balneare, istoriei lor și proiectelor salvatoare care ar putea să revitalizeze aceste locuri legendare, cândva de loisir, terapie și îngrijire a sănătății.

Dacă porți cu tine o amintire de familie, o stare, o nostalgie după stațiunile balneoclimaterice de altădată, află că există proiecte de revitalizare a Băilor Herculane, Amara, Govora, Techirghiol sau Ocnele Mari.

