Salvamont Brașov, avertisment pentru turiști pe fondul condițiilor meteo „periculoase” din zona montană

Salvamont Brașov recomandă evitarea deplasărilor în zona montană înaltă cât timp sunt în vigoare avertizările emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Salvamontiștii brașoveni spun că „pentru zona montană a județului” au fost prognozate condiții meteo „periculoase”.

„Pentru intervalul 26 decembrie, ora 14:00 – 27 decembrie, ora 16:00, este în vigoare o atenționare meteorologică COD GALBEN, ce vizează intensificări ale vântului, iar la munte ninsori viscolite. Rafalele de vânt vor atinge frecvent 70–80 km/h, iar în zona montană înaltă a Carpaților Meridionali pot ajunge la 90–120 km/h, determinând viscolirea zăpezii depuse”, a declarat Salvamont Brașov, vineri, într-o postare pe Facebook.

Salvamont Brașov a precizat că avertizarea va fi valabilă și între 27 decembrie, ora 16, și 28 decembrie, ora 2, cu rafale de până la 90–110 km/h în zona înaltă.

„Ulterior, în intervalul 28 decembrie, ora 02:00 – 29 decembrie, ora 10:00, pentru zona înaltă a Carpaților Meridionali este emis un COD PORTOCALIU, caracterizat prin intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce pot depăși 110–130 km/h, ninsoare viscolită și vizibilitate foarte redusă”, se mai arată în comunicat.

Salvamont Brașov avertizează că „aceste condiții vor conduce la diminuarea severă a vizibilității în zona montană, inclusiv prin transportul zăpezii deja depuse, chiar și în zonele unde stratul de zăpadă este redus”.

„Viscolul poate genera rapid acumulări neuniforme de zăpadă, formarea plăcilor de vânt și dificultăți majore de orientare, crescând semnificativ riscul producerii accidentelor sau al rătăcirii. În același timp, intensificările vântului vor amplifica considerabil senzația de frig”, mai notează Salvamont Brașov.

Salvamontiștii au explicat că „temperaturile resimțite pot coborî rapid la valori critice, la care riscul de degerături apare într-un interval scurt de timp, iar hipotermia se poate instala accelerat, în special în cazul persoanelor insuficient echipate, al celor care subestimează condițiile meteo sau își supraevaluează capacitățile fizice”.

„Prelungirea efortului și a expunerii la frig poate avea consecințe directe asupra răspunsului organismului, afectând capacitatea de reacție și siguranța deplasării”, mai notează Salvamont Brașov.

Recomandările salvamontiștilor

Salvamont Brașov, care precizat că „monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo”, recomandă „evitarea deplasărilor în zona montană înaltă pe durata avertizărilor, amânarea activităților alpine și a traseelor de creastă, precum și planificarea cu maximă responsabilitate a oricărei activități desfășurate la munte”.

„Informarea prealabilă asupra condițiilor meteorologice, adaptarea itinerariilor la situația din teren și utilizarea echipamentului adecvat sezonului de iarnă sunt esențiale pentru prevenirea incidentelor. Salvamontiștii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo și rămân pregătiți să intervină, însă prevenția și deciziile responsabile ale turiștilor reprezintă un element esențial pentru siguranța tuturor”, a conchis Salvamont Brașov.

Sursa foto: Iryna Sosnytska | Dreamstime.com