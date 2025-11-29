Salvamontiștii suspendă temporar căutarea tânărului dispărut în Bucegi: „În unele locuri, zăpada depășește doi metri”

Salvamont Brașov a anunțat sâmbătă seară că operațiunile de căutare a lui George, un tânăr de 18 ani care a dispărut în Munții Bucegiu în urmă cu o săptămână, „vor fi reluate imediat ce evoluția vremii va permite desfășurarea activităților în condiții optime”.

Salvamontiștii spun că nu au fost identificate „noi informații relevante”.

„Acțiunile de căutare au continuat fără întrerupere atât în cursul zilei de ieri, cât și astăzi, fiind mobilizați peste 20 de salvatori montani. Echipele Salvamont au verificat mai multe zone, au reluat traseele parcurse anterior și au efectuat noi căutări în zona inițială. Din păcate, aceste eforturi nu au condus, până în acest moment, la identificarea unor noi informații relevante. Menționăm faptul că, în unele locuri, zăpada depășește doi metri”, a declarat Salvamont Brașov, într-un comunicat pe Facebook.

„Operațiunile din teren vor fi suspendate temporar”

Salvamont Brașov a anunțat că acțiunile de căutare „vor fi suspendate” până la ameliorarea condițiilor meteo.

„Având în vedere deteriorarea accentuată a condițiilor meteo, operațiunile din teren vor fi suspendate temporar, pentru siguranța salvamontiștilor și eficiența intervenției. Căutările vor fi reluate imediat ce evoluția vremii va permite desfășurarea activităților în condiții optime, iar echipele vor continua sondarea completă a Văii Țigănești și a zonelor adiacente”, se mai arată în comunicat.

Salvamontiștii au spus că depun „toate eforturile necesare” pentru a-l găsi pe tânăr cât mai rapid.

„Asigurăm familia că beneficiază de întreaga noastră susținere și că depunem toate eforturile necesare pentru a-l găsi pe George în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin și vă rugăm să păstrăm decența în această situație, având în vedere momentele dificile prin care trece familia”, a conchis Salvamont Brașov.

George a dispărut duminica trecută în Munții Bucegi

Tânărul de 18 ani, care se afla într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie, a solicitat duminica trecută ajutorul salvamontiștilor, care l-au căutat o noapte întreagă, fără rezultat.

Căutările au continuat şi în zilele următoare, tot fără succes. În schimb, salvatorii montani au descoperit în zona indicată de turist un rucsac cu echipament, care a fost predat Poliţiei.

Salvamontiştii braşoveni au folosit, miercuri, în premieră, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviaţiei, pentru ca echipele de intervenţie să poată fi duse rapid în porţiunile greu accesibile ale masivului.

Deși a fost folosită chiar și o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune, tânărul încă nu a fost găsit. Vineri seară a fost făcută publică o poză cu George, iar persoanele care au informaţii relevante au fost rugate să contacteze autorităţile.