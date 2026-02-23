Sam Altman a comparat consumul energetic al tuturor oamenilor care au trăit vreodată cu cel al AI, pentru a face o demonstrație

Sam Altman, șeful OpenAI, susține că tehnologia inteligenței artificiale (AI) este vizată în mod nedrept pentru consumul său de energie întrucât criticii ignoră cantitatea uriașă de resurse consumate de oameni de-a lungul mileniilor, inclusiv pentru a evita să fie mâncați de prădători, relatează The Register.

Vorbind în cadrul unui interviu acordat la AI Summit din India, CEO-ul în vârstă de 40 de ani al companiei care a creat ChatGPT a spus că este rezonabil să existe îngrijorări privind consumul de resurse al AI și că „trebuie să trecem foarte rapid la energie nucleară sau la energie eoliană și solară”.

Însă el a sugerat că unele temeri sunt cu mult exagerate. „Apa este complet falsă”, a afirmat el, referindu-se la consumul de apă necesar pentru a răci centrele de date care reprezintă „coloana vertebrală” a tehnologiei AI. În acest sens, Altman a subliniat că centrele de date pentru AI se bazează adesea pe răcire cu lichid în sisteme închise, mai degrabă decât pe răcirea tradițională care duce la pierderi din cauza evaporării.

Intervievatorul a amintit de afirmații ale lui Bill Gates potrivit cărora o singură interogare a ChatGPT consumă echivalentul a 1,5 încărcări ale bateriei unui iPhone. Altman a respins aceste cifre, spunând: „Nu există nicio șansă să fie ceva măcar pe aproape de atât”.

Altman a subliniat că astfel de comparații n-ar fi corecte

În plus, Sam Altman a susținut că astfel de plângeri ignoră cantitatea totală de energie necesară pentru a crea și a „antrena” un om real.

El a spus că este nerezonabil să ne concentrăm asupra „câtă energie este necesară pentru a antrena un model AI, în raport cu cât îl costă pe un om să facă o singură interogare de inferență”.

„Îți trebuie cam 20 de ani de viață și toată mâncarea pe care o consumi în acel interval înainte să devii inteligent”, a spus el. „Și nu doar atât: a fost nevoie de evoluția pe scară foarte largă a celor 100 de miliarde de oameni care au trăit vreodată și au învățat să nu fie mâncați de prădători și au învățat cum să descifreze știința și alte lucruri, pentru a te produce pe tine”, a continuat acesta.

El a subliniat că cea mai mare parte a consumului energetic al AI are loc în faza de antrenare.

Șeful OpenAI nu crede că vom avea centre de date în spațiu prea curând

Altman a abordat și alte subiecte în timpul interviului, minimalizând, de exemplu, impactul AI asupra locurilor de muncă și sugerând că aceasta va crea multe alte lucruri de făcut pentru oameni. Altman a declarat în schimb că valurile anterioare de inovație nu au adus încă „timpul liber” pe care oamenii îl sperau, un lucru pe care Elon Musk îl promite pentru viitor. La fel ca Musk, Altman este un „tehno-optimist”, lucru evidențiat de manifestul pe care l-a publicat în 2024 despre viitorul omenirii în „era AI”.

„Cred că viitorul va fi atât de luminos încât nimeni nu îi poate face dreptate prin a scrie despre el acum; o trăsătură definitorie a Epocii Inteligenței Artificiale va fi prosperitatea masivă”, promite Altman în manifest.

Un lucru despre care nu este atât de încrezător este, în schimb, existența centrelor de date în spațiu, sau cel puțin nu până la sfârșitul acestui deceniu. În acest sens, el a amintit de costurile încă prohibitive ale lansărilor spațiale și a subliniat totodată că, odată ajunse pe orbită, unitățile de procesare folosite de AI sunt greu de înlocuit.

„Și încă se strică destul de des”, a deplâns Sam Altman.