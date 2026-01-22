Elon Musk: În viitor vom lucra ca hobby. Iar banii nu vor mai exista

Elon Musk, fotografiat pe 21 mai 2025 la Casa Albă, în una dintre ultimele sale zile în administrația președintelui Donald Trump, FOTO: Jim LoScalzo, Pool via CNP / The Mega Agency / Profimedia

În 10-20 de ani, oamenii nu vor mai avea nevoie să muncească, dar unii vor alege să o facă ca hobby. La urma urmei, nimănui nu-i va mai păsa de bani. Așa descrie CEO-ul Tesla și cel mai bogat om din lume, Elon Musk, viitorul nu chiar atât de îndepărtat.

„Predicția mea este că munca va fi opțională. Va fi ca și cum ai juca sporturi sau jocuri video sau ceva de genul acesta”, a spus Musk la Forumul de Investiții SUA-Arabie de la Washington, potrivit Fortune. „Dacă vrei să muncești, va fi la fel ca și cum astăzi poți merge la supermarket și să cumperi doar legume, dar poți și să cultivi legume în grădina ta de acasă. Este mult mai greu să cultivi legume, iar unii oameni încă o fac pentru că le place.”

Acest viitor al muncii voluntare va fi rezultatul utilizării a milioane de roboți în forța de muncă, aducând un val de productivitate, a explicat Musk.

În viitorul pe care îl imaginează, banii nu vor fi o problemă. Musk adoptă ideea autorului scoțian Iain M. Banks din seria sa science fiction „Cultura” despre o lume cu inteligență artificială fără muncă tradițională. „În acele cărți, banii nu există. E destul de interesant. Și cred că, în timp – dacă există o îmbunătățire constantă a inteligenței artificiale și a roboticii, ceea ce este probabil – banii vor înceta să mai fie o problemă.”

În 2024, Musk vorbise despre un „venit universal ridicat” care ar susține o lume în care munca nu ar mai fi necesară. Un venit de bază universal, cu plăți regulate către oameni acordate necondiționat de către guverne, a fost discutat și de CEO-ul OpenAI, Sam Altman.

„Nu va exista nicio lipsă de bunuri sau servicii”, mai explică Musk.

De asemenea, el urmărește să transforme Tesla dintr-un producător auto într-o companie care să se potrivească mai bine viziunii sale despre un viitor robotic, unul care va veni cu ajutorul inteligenței artificiale. El își propune ca 80% din valoarea companiei să provină de la roboții Optimus pe care îi dezvoltă, chiar dacă Tesla se confruntă cu întârzieri constante în producția roboților săi umanoizi.

Potrivit lui Musk, avansul automatizării va avea și alte beneficii. Într-un interviu recent la podcastul lui Peter Diamandis, CEO-ul Tesla a estimat că, în decurs de un deceniu, vor exista mai mulți roboți în sectorul medical decât chirurgi, iar nivelul serviciilor medicale oferite va fi mai ridicat decât cel de care se bucură președintele SUA în prezent.

La urma urmei, în viitorul pe care și-l imaginează Musk, oamenii vor avea nevoie de îngrijiri medicale pentru mai mult timp, deoarece, așa cum a estimat el, problema duratei de viață umane este pur și simplu o chestiune de programare, ceea ce înseamnă că inteligența artificială ar putea permite oamenilor să atingă nemurirea.

„Ești programat să mori. Dar dacă schimbi programul, vei trăi mai mult”, a spus Musk.