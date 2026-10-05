Sam Altman afirmă că „lucruri rele” se vor întâmpla din cauza AI și că oamenii ar trebui să accepte asta

Sam Altman, directorul general al OpenAI, respinge propunerile de reglementare a industriei inteligenței artificiale, susținând că oamenii ar trebui să accepte „să se întâmple unele lucruri rele pentru beneficiile aduse de această tehnologie”.

Într-un interviu acordat emisiunii Decoded găzduite de Politico, Altman a declarat că nu este de acord cu poziția Anthropic, cel mai mare concurent al OpenAI, în ceea ce privește impunerea unor controale stricte asupra modelelor avansate de inteligență artificială.

„Am fost întotdeauna mari susținători ai ideii că această tehnologie trebuie democratizată și pusă în mâinile oamenilor”, a spus el, citat de The Independent.

„Credem că lumea ar trebui să accepte să se întâmple unele lucruri rele pentru beneficiile pe care această tehnologie le aduce și pentru ca oamenii să aibă posibilitatea de a decide și de a acționa pe cont propriu”, a continuat el.

Miliardarul din Silicon Valley a adăugat că nu este de acord cu apelurile pentru o reglementare mult mai strictă a industriei, susținând că aceasta ar încetini dezvoltarea unor tehnologii care ar putea avea un caracter transformator pentru omenire.

Altman afirmă că și atacurile cibernetice majore sunt inevitabile

În schimb, OpenAI susține o „abordare de reglementare mai puțin strictă”, care ar presupune ca principalele companii de AI să apeleze la evaluatori externi pentru verificarea siguranței.

„Nu aș accepta un compromis de genul: «Ne vom asigura că nu vor exista atacuri informatice majore, că această tehnologie nu va fi folosită în mod abuziv, că nu vor exista escrocherii și că nu se va întâmpla niciunul dintre celelalte lucruri rele care inevitabil vor apărea»”, a spus Altman.

„Pentru că eu cred că oamenii vor face lucruri extraordinar de bune – cu ordine de magnitudine mai multe – decât lucruri rele”, a subliniat el.

ChatGPT al OpenAI este cea mai populară aplicație de AI din lume, având peste un miliard de utilizatori la nivel global.

În ultimele luni au avut loc mai multe incidente majore legate de siguranță, în care au fost implicate modelele AI de ultimă generație ale companiei, inclusiv agenți autonomi care au desfășurat atacuri cibernetice asupra unor companii și sisteme guvernamentale.

Săptămâna trecută, compania a anunțat că nu își va lansa sistemul GPT-6.1 Astra, deoarece acesta „nu a atins pe deplin nivelul cerut” de standardele sale de siguranță.