Sameday preia Cargus. Consiliul Concurenței are „îngrijorări concurențiale” care vizează platforma eMag și cere Sameday o serie de angajamente

Consiliul Concurenței a comunicat miercuri, la solicitarea HotNews.ro, ce „îngrijorări concurențiale” a formulat legate de preluarea firmei de curierat Cargus de către Sameday, companie românească deținută de grupul eMag. „În urma tranzacției, există riscuri potențiale asociate apartenenței la grupul eMag, în sensul în care, nu este exclusă o viitoare constrângere a comercianților afiliați platformei, directă și/sau indirectă, din partea grupului, de a canaliza utilizarea cu preponderență a noii entități pentru livrările aferente comenzilor din platforma eMAG Marketplace”, arată autoritatea.

Aceasta este doar una dintre „îngrijorările concurențiale” despre care președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, anunța luni că le-a formulat către firma Sameday.

Alte posibile probleme: Consolidarea rețelei de lockere Sameday ori schimbarea condițiilor contractuale

În contextul în care există clienți care colaborează numai sau în principal cu Cargus, autoritatea se teme că „modificarea condițiilor contractuale/rezilierea contractelor cu aceștia (ca urmare a finalizării tranzacției) într-o perioadă scurtă de timp, care nu le permite renegocierea cu noua entitate sau schimbarea firmei de curierat, poate avea efecte negative atât asupra activității și profitabilității acestora, cât și asupra clienților lor”.

Altă posibilă problemă concurențială identificată este „consolidarea rețelei de lockere la nivelul Sameday, în urma tranzacției”. O astfel de situație „are potențialul de a afecta în mod negativ concurența de pe piață și de a descuraja unii concurenți să investească/să continue să investească într-o astfel de rețea” spune autoritatea de concurență.

Consiliul Concurenței a semnalat îngrijorări și legate de „sistemul Cargus de emitere a AWB-urilor pentru colete”, care „cel puțin în cazul anumitor comercianți on-line, conține codul aferent produsului din colet”.

„O simplă căutare a codului respectiv pe internet oferă informații cu privire la produs (comerciantul și prețul). Prin urmare, informațiile existente pe AWB-urile emise de Cargus au potențialul de a produce prejudicii concurenților eMag (pe piața de retail și pe piața marketplace), în avantajul acestei societăți, care poate obține, printre altele, informații despre concurenții săi referitoare la tipul produselor livrate/modelul de livrare a anumitor produse pe zone geografice și tipuri de clienți/sezonalitatea livrării anumitor produse etc.”, a mai semnalat autoritatea către compania Sameday.

Sameday trebuie să facă angajamente care să înlăture aceste temeri

Pentru a primi aprobarea de a cumpăra Cargus, Sameday va trebui să transmită acum mai multe propuneri de angajamente către Consiliul Concurenței, care va evalua dacă înlătură sau nu temerile concurențiale.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a anunțat luni că autoritatea a formulat o serie de îngrijorări în privința achiziției firmei de curierat Cargus de către Sameday, compania românească parte din grupul eMAG. „Vedem cu ce fel de angajamente vor veni cei de la Sameday/eMag”, a spus președintele autorității.

Detalii despre achiziția Cargus de către Sameday

Sameday, compania românească parte din grupul eMAG, a anunțat, în luna iunie a anului trecut, achiziția Cargus, prima firmă privată de curierat din România, potrivit StartupCafe.ro. Informația a fost prezentată în premieră de ZF.

Cargus a avut afaceri de 567,6 milioane de lei în 2024. Deși este unul dintre principalii actori de pe piața locală de curierat, compania a avut o creștere mai lentă decât alte firme din domeniu, înregistrând un avans de 25% în perioada 2019-2024, când Sameday a avut unul de 620%.

Cu afaceri de 1,2 miliarde lei, Sameday vizează prin această achiziție locul 1 pe piața de curierat, ocupat în prezent de Fan Courier.



Tranzacția are nevoie de acordul Consiliului Concurenței.

Cu 18 ani de experiență pe piața românească, o echipă de peste 5.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată, Sameday operează în România, Ungaria și Bulgaria.

În 2017, eMAG (Dante International) a preluat 80% din firma de curierat Sameday, după cum s-a scris pe StartupCafe.ro la acel moment. Între timp, colosul din comerțul online și-a crescut participația în Sameday la 94%.

Cargus a fost fondată în anul 1991 de Carmina și Augustin Pleșea, sub denumirea CARGUS International. Afacerea a fost cumpărată de către germanii de la DHL în 2008, potrivit Ziare.com, apoi de Abris Capital Partners în 2012.

În 2015, Cargus a fuzionat cu Urgent Curier, la doi ani după achiziție, sub numele Urgent Cargus. În 2019, fondul de investiții Mid Europa Partners a preluat compania, tranzacție în urma căreia s-a revenit la numele de Cargus și în urma căreia compania și-a extins serviciile, a mai scris Startupcafe.ro.