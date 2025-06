Sancțiune în piața RCA: Activitatea asigurătorului bulgar DallBogg, suspendată de la 1 iulie 2025. Ce trebuie să știe șoferii români

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat joi că activitatea de emitere a polițelor de asigurare, inclusiv RCA, a companiei bulgare de asigurări DallBogg, va fi suspendată temporar, începând cu data de 1 iulie 2025, din cauza problemelor cu plata daunelor și a nerespectării obligațiilor față de asigurați. Compania este activă pe piața RCA din România în regim de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS) începând cu noiembrie 2024.

Decizia a fost luată în Bulgaria. Ce probleme a semnalat ASF

Conform cadrului legal care guvernează activitatea companiilor ce operează prin FoS, decizia a fost luată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria și are efecte directe nu doar asupra României, ci și asupra altor state europene cum ar fi: Polonia, Grecia, Italia, Spania, unde compania desfășoară operațiuni pe baza pașaportului european.

Deși competențele autorităților naționale față de societățile supravegheate de un alt stat membru sunt limitate, ASF a acționat proactiv, semnalând la timp riscurile de conduită identificate în activitatea companiei și solicitând autorității bulgare, încă din primul trimestru al anului 2025, o analiză complexă a practicilor DallBogg.

Problemele sesizate vizau în special întârzierea soluționării și instrumentării dosarelor de daună și neîndeplinirea obligațiilor contractuale față de asigurați.

„Dorim să asigurăm consumatorii că piața asigurărilor din România este solidă și nu se confruntă cu riscuri majore. Pentru a preveni reapariția unor situații dificile, am colaborat îndeaproape cu instituțiile europene și am luat măsuri din timp. Suspendarea temporară a activității companiei din Bulgaria nu presupune cheltuieli suplimentare pentru absolut nimeni, fie că vorbim de stat, de asigurați sau de fondul de garantare. Am folosit toate pârghiile legale disponibile pentru a proteja consumatorii și pentru a limita orice posibilă escaladare a situației”, a declarat Președintele ASF, domnul Alexandru Petrescu.

Contractele DallBogg rămân în vigoare. Firma e obligată să plătească daunele RCA

DallBogg deține o cotă de piață de doar 2,7% din totalul polițelor RCA valabile, echivalentul a peste 200.000 de contracte RCA.

Măsura suspendării vizează exclusiv emiterea de noi polițe. Contractele de asigurare deja încheiate de DallBogg rămân în vigoare, iar compania are obligația de a onora plățile aferente daunelor și de a respecta clauzele contractuale.

În perioada imediat următoare, la inițiativa ASF va avea loc un control comun, împreună cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria și cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), pentru a evalua în profunzime conduita companiei DallBogg în România.

Verificările vor include atât modul de instrumentare a daunelor, cât și corectitudinea distribuției produselor, în raport cu cerințele Directivei europene privind distribuția în asigurări (IDD – UE 2016/97) și cu legislația națională.



În acest context, România este parte activă într-un proces de supraveghere paneuropeană, asumându-și responsabilitatea de a contribui la corectarea timpurie a disfuncționalităților care ar fi putut căpăta dimensiuni sistemice.

În primele trei luni ale anului 2025, piața asigurărilor RCA din România a înregistrat o creștere de 11%, față de perioada similară a anului trecut, reflectată printr-un volum total al primelor brute subscrise de aproximativ 2,4 miliarde lei.

Această valoare include atât subscrierile realizate de societățile autorizate local, cât și pe cele efectuate de companii care activează în baza regimurilor Freedom of Establishment și Freedom of Services. Totodată, numărul polițelor RCA încheiate a depășit pragul de 1,8 milioane, ceea ce reprezintă o majorare de 8% comparativ cu primul trimestru al anului anterior.

Din perspectiva stabilității financiare, piața se remarcă prin menținerea unor indicatori prudențiali la cote confortabile.

Rata de acoperire a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) s-a situat la un nivel de 159%, în timp ce cerința minimă de capital (MCR) a fost de 376%. Acești parametri evidențiază soliditatea structurală a sectorului asigurărilor, sugerând o capacitate robustă de absorbție a riscurilor și de protejare a intereselor asiguraților pe termen mediu și lung.