Sancțiune usturătoare pentru un șofer de 19 ani care a tras cu mașina o sanie cu 4 tineri. Un pasager a filmat momentul

Un tânăr de 19 ani din localitatea Cuca, judeţul Galaţi, a fost sancționat cu o amendă consistentă, după a fost filmat când conducea o mașina cu care tracta o sanie pe care se aflau patru persoane.

Potrivit IPJ Galaţi, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Galaţi s-au sesizat din oficiu după apariţia în spaţiul public online a unor imagini în care un autoturism tractează o sanie în care se aflau mai multe persoane, scrie News.ro.

Scenele au fost filmate de un pasager al maşinii, care era ieşit pe jumătate pe geamul din dreapta faţă.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, la data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 23:00, un tânăr în vârstă de 19 ani, din localitatea Cuca, judeţul Galaţi, a condus un autoturism pe un drum public din aceeaşi localitate, remorcând o sanie pe care se aflau patru persoane de sex masculin. De asemenea, acesta a transportat un pasager care se afla ieşit cu jumătate de corp pe geamul lateral dreapta-faţă, în scopul filmării deplasării. Prin aceste acţiuni, conducătorul auto a pus în pericol siguranţa persoanelor implicate, situaţia provocând totodată indignarea cetăţenilor în mediul online”, a transmis Poliţia.

Pentru abaterile constatate, tânărul a fost amendat cu 5.265 de lei.