Sancțiuni UE împotriva Israelului. Comisia Europeană propune suspendarea parțială a acordului de asociere, sancționarea miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți

Anunțul fără precedent al șefei executivului european a fost făcut în cadrul discursului despre Starea Uniunii și întâmpinat cu aplauze – dar și dezaprobare din partea extremei drepte – în Parlamentul European, scriu Reuters și Politico.

Comisia Europeană va propune sancționarea miniștrilor israelieni extremiști și suspendarea parțială a acordului de asociere al Uniunii Europene cu Israelul, vizând aspectele legate de comerț, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”, a declarat ea.

Într-un discurs privind starea Uniunii adresat Parlamentului European la Strasbourg, von der Leyen a mai spus că Comisia va suspenda sprijinul bilateral acordat Israelului, fără a afecta colaborarea cu societatea civilă israeliană și cu Yad Vashem, principalul centru memorial al Holocaustului din Israel.

Comisia va propune de asemenea sancțiuni împotriva coloniștilor violenți din Cisiordania.

Măsurile ar putea fi blocate de divergențele persistente dintre capitalele statelor membre.

Comisia propusese anterior limitarea accesului Israelului la programul său emblematic de finanțare a cercetării, dar nu a reușit să obțină sprijinul suficient din partea țărilor membre ale UE pentru această măsură.

Von der Leyen a declarat că Comisia va face acum tot ce poate pe cont propriu.

Președinta Comisiei a afirmat că instituția va înființa luna viitoare un grup de donatori pentru Palestina, care va include un instrument pentru reconstrucția Gazei.

Anunțul a stârnit aplauze din partea întregii camere, în special din partea europarlamentarilor îmbrăcați în roșu în semn de solidaritate cu Gaza.

Dar declarația a stârnit și agitație în partea dreaptă a camerei, unde sunt așezați europarlamentari precum cei din partidul german de extremă dreapta AfD.