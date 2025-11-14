Sancțiunile asupra Lukoil: Cozi în benzinării din 21 noiembrie? Ce ar trebui să facă autoritățile pentru ca populația să nu intre în panică

Cererea internă de carburanți va putea fi asigurată fără probleme de către celelalte companii, în situația ipotetică în care activitățile Lukoil în România ar înceta din 21 noiembrie, însă reprezentanții statului trebuie să comunice corect și profesionist cu populația pentru a se evita panica și cozile în benzinării, se arată într-o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă.

Din 21 noiembrie, Lukoil nu mai are voie să vândă carburanți în România în formula actuală a acționariatului, conform sancțiunilor americane. Lukoil poate să și desfășoare activitatea sub o altă structură a proprietății sau prin preluarea temporară a activității de către statul român.

Lukoil deţine în România o reţea de 320 de staţii de carburanţi, rafinăria Petrotel‑Lukoil de la Ploieşti (care acoperă cca 16% din piaţa internă de produse petroliere) și drepturi de explorare pentru gaze în Marea Neagră (87% din perimetrul Trident).

Statul poate prelua administrarea Lukoil, dar cu unele riscuri

Celelalte companii petroliere din piață au capacitatea de a prelua întregul segment de clienți deținut de Lukoil pentru desfacerea produselor petroliere în România, fără a afecta exporturile prezente, prin importul direct de benzină și motorină, dacă se disponibilizează capacitățile de stocare ale Oil Terminal folosite în prezent de Lukoil, se mai arată în analiză.

Există și posibilitatea preluării temporare a Lukoil de către statul român, printr-un administrator special, fără a fi o preluare definitivă, și derularea managementului companiei sub coordonarea statului român, astfel încât țițeiul importat să fie în continuare procesat la Petrotel în România, iar clienții Lukoil să fie alimentați în continuare din benzinăriile companiei.

Însă preluarea sau controlul statului asupra operațiunilor Lukoil din România implică riscuri financiare, precum posibile cereri de despăgubire, efort bugetar pentru administrarea companiei, dar mai ales problema competenței statului în administrarea rafinăriilor și a rețelei de distribuție. Există și posibilitatea dezvoltării corupției și a căpușării companiei, avertizează experții.

Variantele acestea vor veni cu costuri mai mari și datorită unor contracte realizate din scurt, dar asigurând existența în cantități suficiente a combustibiliilor la pompă.

„Pentru România, cel mai important obiectiv în contextul Lukoil este luarea rapidă a unei decizii în privința companiei Lukoil, menținerea fluxurilor normale de aprovizionare cu carburanți și evitarea panicii la nivelul populației. Aglomerația artificială la benzinării poate crea o falsă creștere a cererii, poate perturba distribuția și poate duce la majorări temporare ale prețurilor, chiar dacă nu există o criză reală.

Atât timp câte autoritățile nu comunică prin clișee, ci vor realiza un dialog corect, sincer și profesionist cu populația, iar populația alimentează normal, piața rămâne stabilă, stocurile pot să fie asigurate, iar prețurile nu vor exploda”, spune Dumitru Chisăliță, președintele organizației.

Cum arată piața produselor petroliere din România

În România sunt acum operaționale patru rafinării, din care trei produc carburanți și una produse petrochimice conexe (Vega Ploiești Rompetrol).

Cele care produc benzină și motorină sunt Petromidia Rompetrol – capacitate de 5 milioane de tone, Petrobrazi (OMV Petrom) – capacitate de 4,5 milioane de tone și Petrotel Lukoil – 2,4 milioane de tone.

Începând cu anul 2022, România a importat motorină din țări precum Grecia, Israel și Egipt după ce fluxurile din Federația Rusă au fost oprite. Date oficiale din sistemul WITS România a importat carburanți din țări precum Bulgaria, Kazahstan, Ungaria și Turcia și a exportat către țări precum Ungaria, Moldova, Serbia, Bulgaria și Ucraina.

Consumul României în 2024 (conform INS):

Benzina consumată: 1,45 milioane tone

Motorină consumată: 6,9 milioane tone

Din motorina consumată, aproximativ 2,8 milioane tone au venit din import (restul din producția internă a rafinăriilor din România).

Producția internă de benzină a fost de cca. 3,2 milioane tone, la un consum de doar cca. 1,4 milioane tone.

Astfel, analiza arată că România este exportator net de benzină, chiar dacă sunt și importuri de benzină, dar foarte mici.

România este importator net de motorină; importurile de motorina au fost de cca. 2.6 milioane tone, din care cca. 0,9 milioane tone au mers din nou la export.

România este principalul furnizor de benzină și motorină al Ucrainei

Ucraina a importat cca. 1,47 milioane tone de motorină anual din România, adică cca. 24% din totalul importurilor sale de motorină. România a fost cel mai important furnizor de motorină al Ucrainei .

Ucraina a importat anual cca. 0,31 milioane tone de benzină din România, aproximativ un sfert (25%) din totalul importurilor sale de benzină. România este, de asemenea, primul furnizor de benzină al Ucrainei .

La nivel agregat (categoria „combustibili minerali, uleiuri și produse ale distilării”), România exportă combustibili și către Ungaria, Moldova, Serbia, Bulgaria.

Cele mai mari companii care vând carburanți în România sunt:

OMV Petrom Marketing SRL (o tremie din piață)

Rompetrol Downstream SRL (KMG International)

MOL România Petroleum Products SRL

Lukoil România SRL

SOCAR Petroleum SA

NIS Petrol SRL (sub brandul Gazprom)

plus o serie de distribuitori regionali (Smart Management Invest, Flagas, etc.)

„Astfel, din datele analizate, România în situația pur teoretică în care își reduce exporturile ar avea suficienți combustibili pentru acoperirea necesarului intern în situația în care Lukoil s-ar închide după data de 21 noiembrie 2025. Sigur este o abordare care nu se poate pune în practică având în vedere contractele de export încheiate și mai ales criza care ar putea să fie declanșată în aceste țări”, a mai spus Dumitru Chisăliță.