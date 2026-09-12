Sandra Bullock spune că nu își amintește mai nimic din noaptea în care a câștigat Premiul Oscar

Sandra Bullock are un nou film în cinematografe după o pauză de patru ani, ocazie cu care a făcut o dezvăluire emoționantă privind momentul de vârf al carierei sale, relatează revista People.

Actrița acum în vârstă de 62 de ani a relatat în emisiunea „Live with Kelly and Mark” că era copleșită de îngrijirea fiului ei Louise, un nou-născut pe care l-a adoptat chiar în preajma Premiilor Oscar din 2010.

Ea a fost recompensată atunci cu Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal grație interpretării sale din drama sportivă „The Blind Side”, care și-a adjudecat în anul respectiv și statueta pentru cel mai bun film.

Întrebată în emisiunea de săptămâna aceasta ce își amintește cel mai bine despre câștigarea Oscarului în acea seară, Bullock a glumit: „Nimic!”. Prezentatoarea Kelly Ripa i-a răspuns: „Nimeni nu-și amintește”. Actrița veterană a povestit apoi ce s-a întâmplat.

„Ei bine, poate că am dormit vreo două ore? Ascundeam un nou-născut. Nimeni nu știa că îl aveam pe Lou, iar el avea reflux gastric, așa că dormea doar câte două ore. Așa că nu-mi amintesc mare lucru din acea seară”.

„Dar știu că voiam să ajung acasă pentru că voiam să-l hrănesc, fiindcă știam că persoana care era cu el probabil se chinuia”, a adăugat Bullock.

Sandra Bullock afirmă că toți au crezut că e obosită când s-a pregătit să plece de la petrecerea după Premiile Oscar

Ea a povestit că, atunci când s-a întors în cele din urmă acasă, încă purta rochia de la Oscaruri „Eram acolo, în rochie, și nu reușeam să ies din ea, așa că pur și simplu am stat în rochie cu Lou”, și-a amintit ea. „Oscarul era pe podea, iar Lou era în poala mea”, a dezvăluit Sandra Bullock.

„A fost cel mai bun mod în care puteam să petrec acea seară, pentru că, în general, totul era atât de copleșitor. Cred că ar fi fost și mai copleșitor dacă nu aș fi fost atât de obosită. Și eu pur și simplu voiam să merg acasă”, a subliniat ea.

Întrebată ce le-a spus persoanelor prezente la gala Premiilor Oscar atunci când a plecat mai devreme de la festivități, Bullock a precizat că nu putea să părăsească imediat ceremonia.

„Nu puteam să plec mai devreme de la Oscaruri. Am mers la petrecerea de după ceremonie, iar apoi a trebuit să așteptăm să fie pus acolo numele [pe statuetă]. Și eu mă gândeam: «Putem să ne grăbim puțin cu numele?» Și apoi am spus «Pa», după care am plecat”, a povestit aceasta.

„Și toți au crezut: «Oh, e obosită. E obosită». Și eram obosită! Dar eu voiam doar să ajung acasă, la o ființă micuță despre care nimeni nu știa”, a mai relatat ea.

La vremea respectivă, Bullock păstrase secretă nașterea și adopția lui Louis. În cele din urmă, ea a anunțat că l-a adoptat în aprilie 2010, în aceeași lună în care a anunțat și divorțul de antreprenorul american Jesse James, cunoscut pentru găzduirea unor emisiuni de tip reality show precum „Monster Garage”.

Nicole Kidman și Sandra Bullock la avanpremiera filmului „Practical Magic 2”, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia

Un nou film cu Sandra Bullock, acum în cinematografe

După o perioadă în afara reflectoarelor, actrița veterană a acordat mai multe interviuri în ultima perioadă, inclusiv unul în care a explicat de ce ajunsese să se izoleze de lume în ultimii ani. Ea a revenit în centrul atenției publice ca parte a turneului de promovare a noului ei film, „Practical Magic 2” (Ce fac vrăjitoarele 2).

Filmul original „Ce fac vrăjitoarele” a avut parte de o primire rezervată la lansarea sa din 1998 însă de-a lungul anilor a dobândit statutul de film-cult în rândul fanilor.

Cu povestea plasată la aproximativ 25 de ani după evenimentele din primul titlu, noul lungmetraj spune povestea femeilor din familia Owens, care își unesc forțele pentru a rupe blestemul ce le împiedică să găsească dragostea.

Alături de Bullock în „Ce fac vrăjitoarele 2” au revenit de asemenea actrițele Nicole Kidman, Stockard Channing și Dianne West.

„Este ceva extraordinar că avem ocazia să readucem această poveste pe ecran. Dacă ni s-ar fi spus, în urmă cu 28 de ani, că vom putea în continuare să jucăm rolurile principale într-o producție majoră a unui studio și să fim vehiculele care susțin filmul, nu am fi crezut”, a declarat Nicole Kidman la premiera europeană a noii pelicule, care a avut loc la finele lunii trecute la Londra.

În cinematografele din România „Ce fac vrăjitoarele 2” a apărut vinerea aceasta.

În pofida numelor mari asociate, comedia romantică nu i-a impresionat deloc pe criticii de film, având o rată a aprobării din partea acestora de doar 35% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Spectatorii obișnuiți au fost ceva mai indulgenți, însă și pe IMDb noul film are o notă medie de doar 6,4 / 10 în momentul redactării acestui articol.