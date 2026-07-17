Sanitas anunță grevă de avertisment. Ce se va întâmpla în 11 spitale mari din țară în timpul protestului

Luni dimineață, între orele 9 și 11, Sanitas a anunțat că va fi grevă de avertisment în mai multe spitale din țară. HotNews a vorbit la 11 spitale, din București și din țară, pentru a afla dacă și cum riscă să fie afectați oamenii. Cei mai mulți neagă că va fi cazul, însă subliniază și că înțeleg nemulțumirile angajaților care vor să facă grevă.

Managerii de la cinci spitale din București, printre care și cel mai mare spital din țară, au spus pentru HotNews ce efecte are greva anunțată de Sanitas

Care va fi situația la Craiova, Iași, Constanța, Târgu Mureș, Ploiești și Oradea?

Sindicaliștii Sanitas sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării și amenință cu declanșarea grevei generale începând din 28 iulie. Până atunci, sindicatul anunță că va fi o grevă de avertisment, luni, 20 iulie, între orele 9-11.

În acest interval vor fi asigurate doar urgențele și o treime din restul activității, spune Sindicatul Sanitas.

Managerii mai multor spitale din București susțin, într-un dialog cu HotNews, că, de fapt, activitatea nu va fi atât de afectată. În majoritatea spitalelor, activitatea se va desfășura normal sau foarte aproape de normal, spun reprezentanții mai multor spitale, în dialogul cu HotNews.

În cel mai mare spital din București și din țară nu va fi grevă

La Spitalul Universitar de Urgență, cel mai mare din București și din țară, managerul Cătălin Cîrstoiu spune că nu a primit nicio înștiințare scrisă legată de organizarea unei greve.

Cătălin Cîrstoiu, Foto: AGERPRES

„Spitalul va funcționa normal”, spune Cătălin Cîrstoiu, în dialogul cu HotNews. El adaugă că protestele pot fi motivate sau nu, însă „nu putem pune în pericol viața unui om”.

La Spitalul Universitar, nu Sanitas este sindicatul reprezentativ, ci Solidaritatea Sanitară, care nu a anunțat participarea la grevă, mai spune Cîrstoiu.

La Elias, „mai mult de o treime din personal își va continua activitatea”

Nu tot personalul medical este membru Sanitas, așa că, la Spitalul de Urgență „Elias” din București, „mai mult de o treime din personal își va continua activitatea”, spune și managerul Mugur Ardelean, într-un dialog cu HotNews.

Dr. Mugur Ardelean. Foto: Mihai Poziumschi / Agerpres

„Din experiențele anterioare – pentru că au mai fost astfel de proteste de-a lungul anilor – activitatea spitalului și pacienții nu au fost afectați”, adaugă managerul.

Conform acestuia, doar o parte dintre angajați, mai puțin de o treime, „vor participa la acest protest, care este absolut legal”, adaugă managerul.

Cel mai mare spital pentru copii: „Nu ne va afecta”, însă „nemulțumiri de ordin salarial există”

La Spitalul „Marie Curie” din București, cel mai mare spital de urgență pentru copii din România, aproximativ 100 – 200 de angajați sunt membri Sanitas, dintr-un total de peste 1.000 de angajați, spune managerul Daniel Buzatu, într-un dialog cu HotNews.

Dintre membrii de sindicat, conform anunțului Sanitas, vor lucra doar o treime.

Daniel Buzatu spune că nu este vorba despre o treime din totalul angajaților spitalului, care vor lucra în timpul grevei, ci doar despre o treime dintre sindicaliști.

Asta chiar dacă, adaugă Buzatu, nemulțumiri de ordin salarial printre angajații spitalului există, indiferent că sunt sau nu membri de sindicat.

„Noi vom asigura asistența medicală, mai ales că este vorba despre copii. Nu ne va afecta activitatea”, spune managerul spitalului, în dialogul cu HotNews.

La Floreasca pot fi amânate externările, dar nu și urgențele

Și la Spitalul de Urgență Floreasca din București, managerul Bogdan Zidaru spune, în dialogul cu HotNews, că doar o parte dintre angajați vor intra în grevă. A primit și o listă în acest sens.

„Dar suntem spital de urgență și vom asigura activitatea. În cel mai rău caz vor fi amânate puțin anumite activități, precum o externare”, spune Zidaru.

„Nici în timpul unei greve generale, spitalele nu se închid”

La Spitalul de Urgență „Bagdasar Arseni” din București, mulți dintre angajați sunt membri de sindicat, spune managerul Andi Nodiț, în dialog cu HotNews.

Însă „atâta timp cât suntem spital de urgență, noi asigurăm activitatea. Vom face tot posibilul să nu întârzie actul medical, mai ales urgențele.”

„Nici în timpul unei greve generale, spitalele nu se închid”, mai spune Nodiț, care amintește că spitalele ar avea obligația să asigure parțial activitatea, chiar și într-o astfel de situație, mai gravă.

Managerul de la „Bagdasar Arseni” consideră însă că nemulțumirile sindicaliștilor sunt îndreptățite și consideră că „dacă nu vor fi luate în considerare, e posibil să ajunge să închidem spitalele din lipsă de personal”.

Potrivit lui Andi Nodiț, „un medic bun primește un supliment de 50 de lei pentru o gardă în weekend (managerul se referă la sporul de weekend, nu la plata efectivă a gărzii – n.red). Cei care sunt buni au oricând alternativa privatului sau a plecării din țară.”

Care e situația la Ploiești

La Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, este departe de „a fi asigurată doar o treime din activitate”, spune directorul medical Andrei Ilinca.

Andrei Ilinca. Foto: captură Youtube

Potrivit datelor puse la dispoziția Hotnews de Andrei Ilinca, sindicatul Sanitas are, în acest spital, în jur de 300 de membri, dintr-un total de 2.700 de angajați.

„De-a lungul anilor au mai fost astfel de mișcări de protest, însă activitatea spitalului nu a fost afectată”, precizează directorul medical.

„Consider ca nu vom fi afectați. Întotdeauna a lucrat toată lumea. E vorba de sănătate, de vieți omenești”, mai spune directorul medical al spitalului.

La Craiova „nu se pune problema de un scurtciurcuit în activitate”

1.200 dintre cei 4.800 de angajați ai Spitalului Județean de Urgență din Craiova sunt membri Sanitas, spune managerul Eugen Georgescu, în dialog cu HotNews.

„Activitatea medicală se va desfășura în continuare, nu se pune problema de un scurtciurcuit în activitate, în actul medical”, adaugă managerul.

El spune că, în perioada verii, datorită concediilor, internările în secțiile de pacienți cronici sunt în scădere. În schimb, numărul urgențelor rămâne constat: 200 – 300 pe zi.

„Nu va fi afectat actul medical”, subliniază Eugen Georgescu. El speră ca nici pe 28 iulie, când Sanitas a anunțat o grevă generală, „să nu fie ceva grav”.

Care e situația la IașI: „Respectăm dreptul la grevă, dar ne-am ales o meserie”

La Spitalul Județean de Urgență din Iași, nu tot personalul medical este membru de sindicat, iar toți cei care nu sunt membri de sindicat vor lucra normal, spune Diana Cimpoeșu, purtătorul de cuvânt al spitalului, în dialog cu HotNews.

„Se vor reprograma, la nevoie, doar activități medicale care pot fi reprogramate – anumite internări de zi sau consultații în ambulatoriu. În Urgență se lucrează, nu se face grevă, chiar dacă sunt membri de sindicat”, arată Diana Cimpoeșu.

„Respectăm dreptul la grevă, dar sentimentul meu este că va fi o activitate mai mare decât ce estimăm. Ne-am ales o meserie. Colegii noștri sunt responsabili și nu vor sta deoparte”, mai spune medicul, care conduce Unitatea de Primiri Urgențe a celui mai mare spital din Iași.

Pacienți reprogramați la Constanța

La Spitalul Județean de Urgență din Constanța, urgențele medicale vor fi asigurate integral, iar pe durata grevei de avertisment „va fi asigurată cel puțin o treime din activitatea normală a spitalului”, conform unui răspuns al unității medicale, oferit la solicitarea HotNews.

„Prioritatea absolută a unității noastre medicale este siguranța pacienților. Pe durata celor două ore de protest (09:00 – 11:00), activitatea în Unitatea de Primiri Urgențe (U.P.U.), camerele de gardă și blocurile operatorii pentru intervenții de urgență va continua fără nicio întrerupere. Toate cazurile critice vor fi tratate cu celeritate.”

De asemenea, „serviciile esențiale pentru pacienții deja internați (administrarea tratamentelor critice, monitorizarea continuă) vor fi asigurate la parametri optimi”, dau asigurări reprezentanții spitalului.

Luni dimineață, în intervalul 9-11, consultațiile din policlinică vor suferi însă decalări. „Pacienții vizați au fost sau sunt în curs de a fi contactați pentru reeșalonare în cursul aceleiași zile sau în zilele imediat următoare. Internările și intervențiile chirurgicale programate (elective) vor fi temporar suspendate pe durata celor două ore și reluate imediat după finalizarea protestului.”

La Târgu Mureș „se va lucra normal”

Luni „se va lucra normal” la Spitalul Județean de Urgență din Targu Mureș.

„Avem angajați care nu sunt membri de sindicat. Nu toti angajații sunt membri ai sindicatului Sanitas”, spune Mariana Moldovan Negoiță, purtătoarea de cuvânt a spitalului, în dialog cu HotNews.

Ea adaugă că o parte dintre angajați au semnat pentru greva de avertisment, dar „noi suntem spital de urgență și toata activitatea va fi asigurată normal”.

La Oradea, „vom avea asistența de bază”

La Spitalul Județean din Oradea, „sunt destul de mulți angajați care sunt membri Sanitas, dar nu majoritatea”, spune managerul Gheorghe Carp, în dialog cu HotNews.

Chiar dacă activitatea va fi redusă luni, „vom avea grijă ca asistența de bază a pacienților să fie asigurată”.

Sanitas a anunțat că va fi asigurată doar 30% din activitatea spitalului „pentru că aceasta este proporția legală, dar vă dați seama că este posibil să lucreze mai mulți angajați”, mai spune managerul.

În plus, chiar dacă membrii de sindicat vor participa la greva de avertisment de luni dimineață, „majoritatea membrilor de sindicat nu vor grevă generală”, adaugă managerul, în contextul în care Sanitas amenință cu declanșarea grevei generale, începând din 28 iulie.